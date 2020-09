Lại lo với xe quá tải trọng

Sau một thời gian có phần tạm lắng, tình trạng xe tải chở quá tải trọng cho phép của phương tiện, của cầu đường và quá kích thước thùng, thành xe lại trở nên bát nháo.

Không khó nhìn thấy trên các tuyến giao thông trọng điểm, xe tải chở vật liệu “có ngọn” ngang nhiên lưu thông. Phương tiện chở đất, cát vượt quá kích thước thành, thùng xe trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ diễn ra rất nhiều, khiến cung đường nhanh hư hỏng, xuống cấp. Ngay cả tuyến đường huyện cũng chịu cảnh “gánh nặng” này; như tuyến ĐH1.ĐL (đường Huỳnh Ngọc Huệ) thuộc nội thị thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc), xe chở cát tầm 25 - 30 tấn ngang nhiên chạy dù có biển báo hạn chế tổng tải trọng xe và hàng hóa phải 18 tấn chở xuống.

Thực trạng vừa đề cập là do ý thức chấp hành luật lệ giao thông, các quy định về vận tải hàng hóa bằng ô tô của nhiều doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ xe, tài xế còn kém. Để đạt mục tiêu tối đa lợi nhuận, họ bất chấp hậu quả có thể xảy ra. Không dừng lại ở đó, không ít doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ xe còn khoán khối lượng hàng vận chuyển cho lái xe; sẵn sàng cơi nới, cải tạo thùng xe để “no hàng” chừng nào tốt chừng đấy. Cùng với đó, tài xế vì chạy “có chuyến có tiền” nên phóng nhanh vượt ẩu, bất chấp gây nguy hiểm cho người cùng tham gia giao thông.

Xe chở quá tải không chỉ khiến hạ tầng giao thông nhanh xuống cấp, ngân sách phải chi nguồn lực lớn hằng năm để khắc phục làm cho bài toán đầu tư hạ tầng giao thông bị phá vỡ, mà bức xúc hơn là an toàn giao thông bị đe dọa. Bởi vì, xe chở quá tải, quá khổ sẽ ảnh hưởng tới các thao tác kỹ thuật của lái xe, như không kịp phản ứng, căn đường và xử lý tình huống không chuẩn xác. Những hư hỏng đột ngột như nổ lốp, giảm hoặc mất hiệu lực của hệ thống phanh, lật xe khi vào cua dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng cũng do xe chở quá tải, quá khổ gây ra. Người tham gia giao thông bằng phương tiện khác dễ mất tay lái do đi va phải “ổ voi”, “ổ gà”, “sống trâu” là hậu quả mà xe quá khổ, quá tải gây nên.

Trước đây vài năm, các lực lượng chức năng đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực trong tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về tải trọng, Tuy nhiên, việc thực hiện sau này không diễn ra thường xuyên, liên tục cho nên đâu lại vào đấy. Qua đây có thể thấy, các cân tải trọng mà Ban An toàn giao thông tỉnh từng trang bị cho nhiều địa phương đã không phát huy hiệu quả. Để tiếp tục chấn chỉnh, UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra xử lý hành vi vi phạm cơi nới thành, thùng xe, chở hàng hóa, vật liệu quá tải trọng cho phép trên các tuyến đường bộ qua địa bàn. Hy vọng rằng, Tổ kiểm tra liên ngành sẽ sớm vào cuộc lập lại trật tự, chứ việc trông chờ vào sự tự giác của chủ doanh nghiệp, chủ xe và lái xe trong giữ gìn tài sản toàn dân, chăm lo an toàn giao thông còn quá xa vời.