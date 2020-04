Lan tỏa hành động đẹp của Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tẩu

Khuyến cáo tiền điện tăng cao trong đợt nắng nóng và dịch bệnh Covid-19

TRUNG LỘ | 14/04/2020 - 14:28

(QNO) - Theo Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên do thời tiết nắng nóng, phụ tải tiêu thụ điện tháng 3.2020 tăng hơn 4,5% so với tháng 2 và tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm 2019, sản lượng điện sử dụng tại các hộ gia đình trong tháng 3 luôn ở mức cao so với tháng trước.