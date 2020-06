Lan tỏa những mô hình dân vận

Những năm qua, công tác dân vận khéo ở xã Tam Đàn (Phú Ninh) đạt được nhiều hiệu quả cao. Trong đó, tình hình an ninh trật tự, kinh tế - xã hội của địa phương có những chuyển biến tích cực, phát huy được nội lực trong nhân dân.

Thái độ mua bán của các tiểu thương chợ Chiên Đàn rất hòa nhã, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Ảnh: PHAN VINH

Quan tâm đến phụ nữ

Thôn Đàn Long (Tam Đàn) là địa bàn tương đối phức tạp, nằm ở cửa ngõ của huyện Phú Ninh và TP.Tam Kỳ. Cũng là nơi tập trung đông tiểu thương. Để dễ dàng tuyên truyền, xây dựng hình ảnh phụ nữ văn minh, hiện đại, năm 2007, Câu lạc bộ Phụ nữ tiểu thương thôn Đàn Long (CLB tiểu thương) được thành lập, do chị Trần Thị Hải - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn làm Chủ nhiệm. Theo chị Hải, CLB tiểu thương đến nay đã có 90 thành viên, chủ yếu là những chị em buôn bán tại chợ Chiên Đàn. Mỗi tháng sinh hoạt một lần, CLB lồng ghép các nội dung chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương để phổ biến đến các chị em như vấn đề tín dụng đen, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, Luật Bạo lực gia đình, ứng xử văn hóa trong mua bán, xây dựng nông thôn mới… Nhờ vậy mà phần lớn phụ nữ trong chợ đều am hiểu pháp luật, mua bán ôn hòa, niềm nở với nguyên tắc “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.

Ngoài tuyên truyền các nội dung chuyên đề trong các đợt sinh hoạt, qua 13 năm thành lập, CLB tiểu thương đã phát huy tinh thần đoàn kết, vận động các thành viên đóng góp xây dựng nguồn quỹ hằng tháng với số tiền hơn 150 triệu đồng nhằm giúp đỡ nhau lúc khó khăn trong buôn bán, giúp 4 hộ phụ nữ nghèo và tiếp sức cho 2 trẻ em nghèo trong thôn được đến trường, vận động mua bảo hiểm y tế cho 12 phụ nữ khó khăn…

Phát huy nguồn lực từ nhân dân

Trước đây, tuyến đường dài 460m liên thôn Thạnh Hòa - Phú Yên (Tam Đàn) là đường đất, nhỏ hẹp, nằm sát bên bờ kênh nên rất nguy hiểm, gây khó khăn cho người dân và học sinh khi đi lại. Từ nguồn vốn của chương trình nông thôn mới, UBND xã Tam Đàn triển khai xây dựng mới, mở rộng và bê tông hóa tuyến đường này để phục vụ người dân. Tuy nhiên, dự toán tài chính của công trình bê tông hóa giao thông nông thôn chỉ cho phép phân bổ 304 triệu đồng. Trước thực tế này, Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đàn có buổi làm việc, thông qua kế hoạch thực hiện bê tông hóa giao thông nông thôn với người dân 2 thôn Thạnh Hòa và Phú Yên, đặc biệt là các hộ dân ảnh hưởng từ công trình. Qua đó, nhân dân chủ động góp công xây dựng và các khoản tiền mặt để mua sắm vật liệu cần thiết khác phục vụ công trình. Khi công trình hoàn thành, ước tính, nhân dân đã góp 426 công xây dựng và 45 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi công trình tự nguyện hiến đất và chặt phá cây cối trên đất.

Theo ông Mai Miên - Bí thư Đảng ủy xã Tam Đàn, việc phát huy nội lực từ nhân dân để xây dựng nông thôn mới thông qua công tác dân vận được địa phương triển khai khá hiệu quả nhiều năm qua. Chỉ tính riêng 2,7km đường giao thông nông thôn được xây dựng năm 2019, Nhà nước phân bổ nguồn kinh phí 1,5 tỷ đồng, còn lại hơn 200 hộ dân hiến hơn 1.300m2 đất, nhiều vật kiến trúc trên đất và hơn 530 triệu đồng quy đổi từ công xây dựng và tiền mặt đóng góp. “Không chỉ riêng xây dựng nông thôn mới, mà hầu hết thành tựu ở các lĩnh vực kinh tế - xã hội cũng có dấu ấn của công tác dân vận. Những năm qua, Đảng ủy xã đã tập trung kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo dân vận khéo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ dân vận chi bộ thôn và xây dựng lực lượng nòng cốt trong tổ chức Mặt trận, đoàn thể ở từng khu dân cư, xây dựng lực lượng cốt các phong trào trong tôn giáo trên địa bàn xã. Nhờ vậy mà công tác này có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả” - ông Miên cho biết.