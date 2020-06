Lăng thờ cá Ông bị đập phá

Người dân thôn Ngọc An (xã Tam Tiến, Núi Thành) đang bức xúc khi lăng thờ cá Ông ở địa phương bị đập phá làm hư hại nhiều đồ thờ, vật cúng. Người dân cho rằng hành vi này xúc phạm đến cõi tâm linh và làm mất an ninh trật tự tại địa phương.

Nồi hương lăng Ông bị đập phá. Ảnh: N.Đ.N

Lăng thờ cá Ông được ngư dân thôn Ngọc An xây dựng cách đây hơn một thế kỷ, năm 2009 được nhân dân đóng góp trùng tu và mua sắm các vật dụng để thờ cúng với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Lăng gồm 3 gian, tọa lạc trên một khu đất rộng, nhìn về biển Đông để thờ Ông Nam Hải (cá Ông).

Theo quan niệm, cá Ông là vị thần linh cứu giúp ngư dân gặp hoạn nạn trên biển. Mỗi khi phát hiện cá Ông lụy vào bờ, người dân làng biển xem là điềm tốt bởi theo tín ngưỡng, cá Ông lụy và trôi dạt vào làng nào, làng đó sẽ được ấm no, tai qua nạn khỏi. Người dân địa phương truyền nhau câu nói “Thấy Ông vào làng như vàng vào tủ”. Vào ngày mồng 6 tháng Giêng âm lịch hằng năm, người dân làng Ngọc An tổ chức cúng các vị thần linh, các bậc tiền nhân và những người có công khai cơ lập nghiệp. Dịp này, người dân và du khách cùng nhau dâng hương thể hiện tấm lòng thành kính và sự biết ơn đối với Ông Nam Hải, cầu mong Ông phò hộ một năm mới an lành, tôm cá đầy khoang. Ngoài ra, thôn Ngọc An còn tổ chức lễ cầu ngư, hát bả trạo, đua thuyền tạo không khí vui tươi phấn khởi trước khi ra quân đánh bắt cá vụ Nam.

Ông Đinh Thế Hưởng - Chi hội trưởng người cao tuổi, Trưởng ban Quản vạn thôn Ngọc An cho biết, trong những năm chiến tranh, lăng Ông là nơi che chở cơ sở cách mạng hoạt động, là chỗ dựa để bà con ngư dân an tâm đi biển, đánh bắt hải sản góp phần phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, mới đây kẻ gian đột nhập vào lăng đập phá nồi hương, bát nước, bình phong, đốt quần áo dài, khăn đóng, chiếu... cùng một số vật dụng khác, thiệt hại hàng chục triệu đồng. Hành vi này đã gây bức xúc trong nhân dân. Địa phương đang vận động nhân dân đóng góp kẻ ít người nhiều để mua sắm thay thế các vật dụng đã bị hư hại. Tuy nhiên theo phong tục và nghi thức của địa phương, đến ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch (Tết Đoan ngọ), Ban quản vạn mới làm lễ an vị được.

Tục thờ cá Ông là một trong những tín ngưỡng đã có từ lâu đời của bà con ngư dân vùng biển. Lăng Ông thôn Ngọc An không chỉ là nơi thiêng liêng của làng mà còn lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, cần được giữ gìn và phát huy. Ông Huỳnh Tấn Ý - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Nhân dân thôn Ngọc An cho biết, hành vi đập phá, đốt cháy các đồ thờ, vật cúng ở lăng Ông là vi phạm pháp luật, cần lên án. Địa phương có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trước mắt địa phương hỗ trợ trong điều kiện có thể để Ban quản vạn mua sắm mới các đồ thờ, vật cúng nhằm giúp bà con ngư dân có niềm tin, an tâm ra khơi bám biển.