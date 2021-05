Lãnh đạo tỉnh kiểm tra cơ sở cách ly tập trung có thu phí tại Hội An

* Hội An hiện có 8 cơ sở được phép đón người cách ly tập trung có thu phí

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra công tác vận hành đón khách cách ly tập trung có thu phí tại khách sạn Mường Thanh Hội An. Ảnh: Q.T

(QNO) - Sáng 1.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại TP.Hội An; khảo sát một số khu cách ly tập trung có thu phí trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch

Trong dịp lễ 30.4 và 1.5, Hội An đón một lượng lớn khách du lịch đổ về từ mọi miền đất nước, đây là tín hiệu khởi sắc đối với ngành du lịch nhưng cũng là áp lực lớn trong công tác phòng chống dịch trong bối cảnh dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, khó lường trong những ngày qua.



Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An, 3 trường hợp F1 tại Cù Lao Chàm liên quan đến bệnh nhân 2899 hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và đang được cách ly theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị thực hiện tốt khuyến cáo 5K:

Your browser does not support the video tag.

Đến nay, Hội An đã tiêm vắc xin cho 611 người thuộc lực lượng tuyến đầu chống dịch tại địa phương và sẽ tiếp tục triển khai sau dịp lễ này.

"Khách vào các khu du lịch, điểm vui chơi giải trí phải đeo khẩu trang, phải thực hiện tốt 5K. Nếu khách nào không thực hiện thì không bố trí đón tiếp và tiến hành các biện pháp xử phạt theo đúng quy định". (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân)

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết lực lượng chức năng địa phương đã và đang thực hiện rất nghiêm túc công tác phòng chống dịch và chủ động sẵn sàng các phương án, sự cố phát sinh bởi lượng khách đến Hội An dịp này rất đông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với chính quyền TP.Hội An về công tác phòng chống dịch. Ảnh: Q.T

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, trước diễn biến dịch Covid-19 mấy ngày qua, Quảng Nam đã dừng mọi hoạt động kích cầu du lịch và các sự kiện văn hóa - thể thao chưa cần thiết, nhưng chưa xem xét đến việc cấm một số hoạt động.

"Tỉnh sẽ chủ động khoanh vùng tùy theo tình huống, từng khu vực để đảm bảo dập dịch nhanh; đồng thời vẫn thực hiện được mục tiêu kép phát triển kinh tế - xã hội" - đồng chí Trần Văn Tân nói.

Dừng cơ sở cách ly có thu phí nếu vi phạm quy định chống dịch

Công tác vận hành các khu cách ly tập trung có thu phí tại Hội An đang là vấn đề được quan tâm lớn để đảm bảo không ảnh hưởng đến cộng đồng cũng như các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Băn khoăn trong cộng đồng cư dân tại TP.Hội An là sự an toàn của các cơ sở cách ly tập trung có thu phí, nhất là một số cơ sở nằm quá gần với khu dân cư.

Khách sạn EMM là một trong 4 cơ sở đang đón khách cách ly tập trung có thu phí trên địa bàn Hội An. Ảnh: Q.T

Qua kiểm tra tại các khách sạn EMM, Mulberry Collection Silk Village, Lụa và Mường Thanh Hội An, lãnh đạo tỉnh đánh giá quy trình cách ly, vận hành tại các cơ sở này cơ bản đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Giám đốc Sở Y tế Mai Văn Mười cho hay, một yếu điểm mà các cơ sở cần nhanh chóng khắc phục là phải có bộ phận y tế thường trực tại cơ sở để chủ động ngay khi có sự cố phát sinh.

Giám đốc Sở Y tế Mai Văn Mười đưa ra khuyến cáo đối với các cơ sở cách ly tập trung có thu phí:

Your browser does not support the video tag.

Trên địa bàn TP.Hội An hiện có 8 cơ sở được phép đón khách cách ly tập trung có thu phí; trong đó có 4 khách sạn đang thực hiện cách ly khách có thu phí với 697 khách nhập cảnh về từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tính từ đầu năm 2021, các cơ sở này đã đón 807 khách cách ly.

Giám đốc Sở Y tế Mai Văn Mười kiểm tra quy trình xử lý rác thải tại một khách sạn đang đón khách cách ly tập trung có thu phí. Ảnh: Q.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, đây là những cơ sở dự phòng rất tốt để hỗ trợ chính quyền dự lường trường hợp sự cố dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, nếu cơ sở nào lơi lỏng, không chấp hành tốt các quy định chống dịch thì UBND TP.Hội An cần đề xuất để UBND tỉnh thu hồi việc cấp phép đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Tỉnh sẽ xem xét thu hồi quyết định cho phép đón khách cách ly tập trung nếu khách sạn nào không đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Q.T

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị UBND TP.Hội An và các đơn vị liên quan phải có trách nhiệm hỗ trợ về công tác y tế cho các cơ sở cách ly tập trung có thu phí để hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng.

Được biết, hiện có một số khách sạn đăng ký xin được đón khách cách ly có thu phí nhưng UBND tỉnh chưa xem xét để đảm bảo an toàn tối đa cho cộng đồng.