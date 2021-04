Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Đại Lộc

(QNO) - Sáng nay 10.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cùng lãnh đạo Sở GTVT, Sở LĐ-TB&XH, Ban An toàn giao thông tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Đại Lộc và Công an huyện về vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Đại An tối 9.4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang nghe báo cáo về vụ tai nạn. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Đại Lộc cho biết: Thời điểm 18 giờ 40 ngày 9.4, tại tuyến ĐH 3.ĐL (nay là ĐT609C) qua địa bàn thôn Phú Hòa, xã Đại An xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng giữa xe ô tô 7 chỗ BKS 92A-183.25 do Châu Văn Ánh (SN 1975, thôn Tây Gia, xã Đại Minh, Đại Lộc) điều khiển với xe mô tô BKS 92E1-053.41 do bà Phạm Thị Bích Liên (SN 1972, thôn Phú Phước, xã Đại An) điều khiển ngược lại.

Xe ô tô 7 chỗ tiếp tục va chạm với ô tô tải BKS 92C-048.81 do anh Phan Văn Hậu (SN 1997, thôn 4, xã Đại Hòa, Đại Lộc) điều khiển rồi va chạm với 3 xe mô tô khác mang BKS: 92E1-481.73 do anh Trương Văn Nhật Trường (SN 1997, thôn Xuân Đông, xã Đại Thắng, Đại Lộc) điều khiển chở theo 2 người phía sau; 92N3-7509 do anh Phan Văn Thạnh (SN 1983, thôn Phú Phước, xã Đại An) điều khiển chở theo con ruột Phan Huỳnh Minh Nghĩa (SN 2016); 92E1-361.43 do chị Nguyễn Thị An (SN 1988, thôn Phú Mỹ, xã Đại An) chở theo con ruột Trần Gia Hân (SN 2016).

Đoàn công tác thăm hỏi gia đình nạn nhân tử vong. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Hậu quả bà Phạm Thị Bích Liên và chị Nguyễn Thị An chết tại chỗ; 5 nạn nhân đi xe máy còn lại bị thương. Sau khi gây tai nạn, tài xế Châu Văn Ánh rời hiện trường và đến Công an huyện Đại Lộc đầu thú. Qua kiểm tra, nồng độ cồn của tài xế Ánh là 0,33mg/lít khí thở.

Sau buổi làm việc với huyện Đại Lộc, đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong và 5 nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Ông Nguyễn Hồng Quang trao tiền hỗ trợ gia đình có người bị thương. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Đối với trường hợp tử vong, Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp, Sở LĐ-TB&XH hỗ trợ 5,4 triệu đồng tiền mai táng phí cho mỗi nạn nhân. Đối với 5 trường hợp bị thương, Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân, Sở LĐ-TB&XH hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân.