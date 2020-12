Lo tai nạn sông nước

Mưa lũ đã tạm yên. Giờ là lúc các phương tiện, kể cả có giấy phép và không phép bắt đầu hoạt động mạnh trở lại trên đường thủy. Đây cũng thời điểm Ban An toàn giao thông tỉnh canh cánh nỗi lo về tai nạn nếu chủ, người lái phương tiện không tuân thủ các quy tắc an toàn; chính quyền sở tại theo phân cấp quản lý lơ là trong kiểm tra, xử lý vi phạm.

Thực tế này xuất phát từ nhiều bến đò ngang có phép nhưng người điều khiển chưa qua đào tạo, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm; hoặc bến bờ này được cấp phép, còn bờ ngược lại chưa cấp phép mở bến vẫn hàng ngày chở khách, hàng hóa sang sông. Bến không được cấp phép đã từng bị Thanh tra Sở GTVT “tuýt còi” song ngang nhiên hoạt động khi lực lượng chức năng rút đi...

Dưới đường thủy nội địa quốc gia trung ương ủy thác cho tỉnh quản lý, vận chuyển hành khách, hàng hóa sẽ tấp nập hơn thường lệ. Kèm theo đó, nguy cơ mất an toàn sẽ luôn thường trực.

Tại TP.Hội An, địa điểm có số lượng lớn tàu, thuyền phục vụ du lịch, lực lượng chức năng cảnh báo tình trạng chủ khu du lịch, nhà hàng, nhà dân ven tuyến sông Cẩm Thanh, sông Hội An, sông Thu Bồn 1 đã tự ý mở bến, làm điểm neo đậu thuyền, thúng để du khách đi tham quan hoặc ăn uống.

Cũng tại nhánh phụ sông Thu Bồn 1, phương tiện chở khách du lịch đón khách và neo đậu bến Thanh Hà (phường Thanh Hà, Hội An) mặc dù chưa được cấp phép theo quy định. Hay tại Núi Thành, thuyền không phép vẫn vận chuyển khách ra tham quan Cửa Lở (xã Tam Hải), bất chấp người thực thi công vụ đã cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng.

Đang bước vào vụ sản xuất đông xuân, đường thủy nội địa lại rộ lên cảnh ghe thô sơ chở người qua các bãi biền hoa màu, ruộng lúa nằm phía bên kia sông canh tác. Tại lòng hồ thủy lợi, thủy điện, phương tiện gia dụng vận hành hết công suất để người dân đánh bắt cá; chăm sóc, thu hoạch, vận chuyển keo trồng ở các quả đồi... Đặc điểm chung của phương tiện dân sinh này gói gọn trong “4 không”: không đăng ký, không đăng kiểm, người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định, không trang bị dụng cụ nổi (áo phao, phao cứu sinh). Nếu chẳng may “ngã tay chèo” hay gặp nước xoáy, gió chướng thì hậu quả sẽ không lường, mà 2 vụ tai nạn xảy ra tại xã Đại Cường (Đại Lộc) và xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên) vào tháng 2 và tháng 5 năm nay là bài học nhãn tiền.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trên tuyến đường thủy Hội An - Cù Lao Chàm; yêu cầu chủ phương tiện khắc phục kịp thời tồn tại, đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động. UBND tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo tăng cường quản lý phương tiện thủy hoạt động tại vùng lòng hồ thủy lợi, thủy điện; yêu cầu cấp huyện chỉ đạo cấp xã triển khai quản lý, kiên quyết xử lý, yêu cầu dừng hoạt động đối với phương tiện không đảm bảo an toàn. Có như vậy, sông nước mới không còn “dậy sóng”.