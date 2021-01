Lo tết cho dân

Huyện Đông Giang đang tất bật triển khai các nhiệm vụ để nhân dân trên địa bàn huyện vui xuân, đón tết an toàn và tiết kiệm.

Một cơ sở bán áo quần trước bến xe Đông Giang chuẩn bị nhiều mặt hàng mới. Ảnh: K.K

Ông Nguyễn Đức Huy - Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Đông Giang cho biết, ngay sau khi khắc phục xong lưu thông bước một thiệt hại do bão lũ gây ra đối với hệ thống giao thông, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thu dọn vật cản còn sót lại, vệ sinh đường sá do địa phương quản lý để phục vụ lưu thông hàng hóa thuận lợi, đảm bảo cho nhân dân đi lại vui xuân, đón tết an toàn. Ngành chức năng cũng đã thực hiện xong công tác bảo trì thường xuyên những tuyến giao thông do huyện quản lý.

“Tuyến đường nào hư hỏng quá nặng chưa thể khắc phục, chúng tôi tiến hành rào chắn, cảnh báo nguy hiểm để người và phương tiện qua lại chú ý, không để sự cố đáng tiếc xảy ra” - ông Nguyễn Đức Huy chia sẻ.

Thông tin từ UBND huyện Đông Giang, toàn bộ 80 tấn gạo phân bổ cho địa phương đã được cấp phát đến người dân. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn bám sát cơ sở khảo sát đời sống người dân, kiểm tra và nhận định hộ nào có khả năng thiếu ăn dịp trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021 để báo cáo nhằm kịp thời có phương án hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Đông Giang có kế hoạch sắp xếp, bố trí để các cá nhân, đơn vị, tổ chức hảo tâm đến tặng quà tết cho người dân một cách thuận lợi nhất, trên cơ sở phân bổ hợp lý, đúng đối tượng thụ hưởng, nhất là người nghèo, trường hợp neo đơn, gia đình chính sách. Địa phương cũng sẽ tổ chức sân chơi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, đón xuân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn. Các lực lượng chức năng được khuyến cáo tăng cường tuần tra kiểm soát, duy trì cao điểm đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản.

Chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc năm nay, huyện Đông Giang thường xuyên chỉ đạo, quán triệt các ngành, đơn vị chức năng và các xã, thị trấn bố trí đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm để nhân dân mua sắm. Những ngày này, đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện đã đi kiểm tra các cửa hàng bán lẻ có lượng tiêu thụ hàng hóa lớn tại thị trấn P’rao và các xã Ba, A Ting, Mà Cooih, Sông Kôn, các cơ sở sản xuất rượu, mỳ, bún, bánh mỳ trên địa bàn huyện… nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm về an toàn thực phẩm.

Ngoài chăm lo cho nhân dân vui xuân đón tết, chính quyền huyện yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động bà con sản xuất vụ đông xuân đúng lịch, đúng cây, con giống và đi kèm thăm nom, chăm sóc để đạt hiệu quả cao nhất.