Lời cảm tạ

(QNO) - Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ: Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Tân Thạnh; Chi bộ, Ban nhân dân, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể khối phố Mỹ Thạch Trung, Mỹ Thạch Đông (phường Tân Thạnh).

Lãnh đạo Sở NN&PTNT Quảng Nam cùng các đơn vị trực thuộc sở; Công ty Thủy lợi Quảng Nam và các chi nhánh thủy lợi trực thuộc; Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Hội Cựu giáo chức phường An Mỹ, trường TH Kim Đồng (Tam Kỳ) và Hội Giáo chức xã Tam Tiến (Núi Thành); Trung tâm Đào tạo và thi đấu TDTT Quảng Nam; Ngân hàng Vietbank Quảng Nam; Ngân hàng Eximbank Quảng Nam, Đoàn Thanh niên Eximbank; Ngân hàng An Bình Quảng Nam và các phòng giao dịch; tộc họ nội ngoại, thông sui gia, bà con hàng xóm bạn bè thân hữu gần xa đã đến phúng điếu, chia buồn và tiễn đưa linh cữu vợ, mẹ, bà… chúng tôi là bà Bùi Thị Kim Hoa (SN 1960, quê quán xã Bình Nam, huyện Thăng Bình); mất ngày 4.8.2020 (hưởng thọ 60 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sai sót, gia đình rất mong được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn.

Thay mặt gia đình: chồng: Trương Ngọc Tuấn. Trưởng nam: Trương Anh Toàn.