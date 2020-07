Mai Linh Hội An bị tung tin thất thiệt về đội taxi phục vụ khách nói tiếng Hoa

(QNO) - Ngày 28.7, Tập đoàn Mai Linh đã gửi công văn đến cơ quan chức năng, đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp trong giai đoạn kinh tế - xã hội đang khó khăn.

Hình ảnh thất thiệt được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Ảnh: Mai Linh cung cấp

Theo đó, trong những ngày vừa qua một số tài khoản mạng xã hội đăng thông tin kêu gọi tẩy chay Hãng taxi Mai Linh vì đơn vị lập đội taxi riêng phục vụ du khách nói tiếng Hoa tại TP.Hội An khiến nhiều người hoang mang.

Cụ thể về sự việc này là từ ngày 12.2 đến 15.3, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, Mai Linh Hội An đã bố trí 5 taxi và 7 lái xe hỗ trợ du khách nói tiếng Hoa. Các xe được dán nội dung "xe taxi ưu tiên phục vụ du khách nói tiếng Hoa" bằng tiếng Việt và tiếng Hoa để du khách dễ nhận biết nhằm hỗ trợ cho số du khách nói tiếng Hoa đã đến Hội An trước khi dịch Covid-19 bùng phát hồi đầu năm và bị "mắc kẹt" trong thời điểm đó. Sau khi hoạt động hỗ trợ này hoàn thành, Mai Linh Hội An đã gỡ bỏ các nội dung dán trên xe vào ngày 16.3.2020.

Ông Võ Văn Thơ - Phó Giám đốc Sở TT-TT Quảng Nam cho biết, một số tài khoản mạng xã hội ngoài địa phương đã dùng hình ảnh cũ này để xuyên tạc trong tình hình dịch bệnh có những diễn biến mới phức tạp. Hiện Sở TT-TT đã có đề nghị với các đơn vị chức năng của TP.Hà Nội và tỉnh Gia Lai để có biện pháp xử lý các trường hợp này.