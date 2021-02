Mang điện về với đồng bào vùng sạt lở trước Tết Tân Sửu

(QNO) - Đồng bào bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã sớm được ổn định cuộc sống, nhờ có sự kịp thời vào cuộc khắc phục hậu quả của Nhà nước và cộng đồng xã hội. Tại vùng sạt lở kinh hoàng xã Trà Leng huyện Nam Trà My, một khu quy hoạch dân cư mới dành cho đồng bào bị sạt lở đã xây dựng hoàn thành ngay trước Tết Tân Sửu. Cùng với sự đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương, Công ty Điện lực Quảng Nam cũng đã chủ động đem điện về phục vụ bà con.

Kịp thời đưa điện về khu tái định cư vùng sạt lở Trà Leng.

Ngày cận Tết, gia đình ông Hồ Thanh Sơn và các hộ đồng bào bị sạt lở đã về ở trong căn nhà mới trong khu quy hoạch tái định cư. Ông Hồ Thanh Sơn có người vợ trong số 22 người bị chết và mất tích bởi đợt sạt lở, lũ quét kinh hoàng tại làng Ông Đề vào cuối tháng 9 năm ngoái. Họ lập bàn thờ, làm cơm vừa để tưởng nhớ người thân đã khuất, vừa ghi nhận sự an lành tại nơi ở mới.

Các căn nhà trong khu quy hoạch cũng đã có được mạng điện gọn đẹp do Điện lực Trà My và các đơn vị hoàn thiện trước đó, tạo thuận lợi cho bà con sinh hoạt… Ông Hồ Thanh Sơn tâm sự: “Tuy rất đau khổ, song được Đảng và Nhà nước quan tâm, chúng tôi thấy được xoa dịu phần nào. Các ban ngành, các các cấp và địa phương đã hỗ trợ rất đầy đủ: Điện, đường, nhà ở… giúp bà con ổn định cuộc sống trong năm mới. Anh em ngành điện cũng đến trực tiếp làm cái điện, gắn bóng điện, lo đủ hết cả 13 hộ ở đây”.

Nhà ông Hồ Thanh Sơn lập thờ, làm cơm tưởng nhớ người thân đã khuất do sạt lở đất và ghi nhận sự an lành tại nơi ở mới.

Già làng Hồ Văn Đề đã cạn khô nước mắt khi có tới 8 người thân thiệt mạng do sạt lở, lũ quét gây nên cho ngôi làng mang tên ông. Những ngày qua, già Đề nguôi ngoai đi phần nào khi có sự quan tâm kịp thời của Nhà nước và cộng đồng xã hội. Già Đề và bà con rất hài lòng: “Hiện nay, già thấy địa phương và ngành điện tạo điều kiện giúp đỡ có điện sáng. Nhà ai cũng có điện. Nếu không có điện, xóm cũng mịt mù thôi, chẳng khác chi chim muông khuất mặt trời. Nếu có nhà như hiện nay mà chẳng có điện thì cũng chẳng đầm ấm”.

Theo ông Phan Quốc Cường – Chủ tịch UBND xã Trà Leng, 13 hộ của làng Ông Đề đã đến ở tại khu định canh định cư. Các cơ sở hạ tầng, trong đó có hệ thống điện được xây dựng khẩn trương, kịp thời. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng tài trợ 3 tỷ đồng để xây dựng một trường mẫu giáo xã Trà Leng, giúp địa phương chăm lo tốt hơn cho bà con.

“Đến thời điểm hiện tại, đồng bào bị sạt lở đã dần ổn định lại cuộc sống. Cùng với sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, trong đó địa phương cũng ghi nhận sự đóng góp rất tích cực của ngành điện. Họ đã vào cuộc rất kịp thời, nhanh chóng khắc phục các sự cố điện sau khi xảy ra bão lũ. Và trong vấn đề xây dựng khu tái định cư, ngành điện cũng đã vào cuộc với các ngành khác để cùng một lúc xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng cũng như kéo điện lưới về nhà cho bà con và hướng dẫn bà con sử dụng điên an toàn” - ông Phan Quốc Cường cho biết.

Công nhân Điện lực Quảng Nam tích cực hỗ trợ đồng bào bắt mạng điện và hướng dẫn an toàn sử dụng điện.

Theo thời gian, ký ức đau thương rồi cũng dần vơi đi. Khoảng cách ấy đối với bà con các vùng sạt lở ở Trà Leng nói riêng, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung như được rút ngắn hơn nhiều, khi được Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp và các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ kịp thời. Với những người thợ điện Quảng Nam, việc đảm bảo khi các căn nhà ở khu quy hoạch mới xây dựng xong là có điện phải thành hiện thực, coi đó là sự góp phần nhỏ của mình để chia sẻ bớt gánh nặng của đồng bào do thiên tai, hoạn nạn. Trước mắt, dịp Tết Tân Sửu này, đồng bào vùng sạt lở đã được sống an yên, no ấm.