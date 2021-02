Mang hương xuân lên vùng cao

Đoàn công tác của TP.Tam Kỳ do ông Trình Minh Đức - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu vừa đến thăm và tặng quà Tết Tân Sửu 2021 cho cán bộ, nhân dân huyện Nam Trà My. Tại đây, lãnh đạo hai địa phương đã ôn lại chặng đường 20 năm kết nghĩa với xã Trà Cang (huyện Trà My cũ) và 15 năm kết nghĩa với huyện Nam Trà My.

Ông Lê Thanh Hưng - Bí thư Huyện ủy Nam Trà My (bên trái) cám ơn những lời phát biểu chân tình của ông Bùi Quốc Đinh - nguyên Bí thư Thành ủy Tam Kỳ. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Vào mùa hè năm 2001, đoàn công tác gồm hơn 50 cán bộ, đoàn viên thanh niên của Tam Kỳ tổ chức chuyến thăm, giúp đỡ cán bộ, nhân dân xã Trà Cang. Trong những ngày lưu lại ở đây, đoàn công tác đã tổ chức giao lưu thi đấu bóng chuyền, chương trình văn nghệ với những ca khúc đã đi cùng năm tháng cùng với múa cồng chiêng và các tiết mục văn nghệ dân gian đậm sắc văn hóa vùng cao. Đoàn còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân; hướng dẫn đồng bào kỹ thuật trồng lúa nước, chăn nuôi, phòng ngừa và điều trị dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và các loại cây trồng; tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường...

Những năm sau đó, thông qua UBND huyện Trà My (cũ), hằng năm TP.Tam Kỳ hỗ trợ gạo và các vật dụng cần thiết giúp đồng bào Trà Cang có cái ăn, cái mặc. Đặc biệt, hỗ trợ kinh phí xây dựng khu nhà nội trú dành cho con em xã Trà Cang có chỗ ở ổn định để theo học tại trường trung tâm xã. Với sự giúp đỡ đầy nghĩa tình của Đảng bộ, nhân dân Tam Kỳ đã góp phần làm cho nhân dân Trà Cang biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, khai hoang phục hóa, xây dựng kênh mương thủy lợi sản xuất lúa nước, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu...

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc tăng cường công tác kết nghĩa giúp đỡ các xã miền núi đặc biệt khó khăn, năm 2006, buổi lễ kết nghĩa giữa TP.Tam Kỳ và huyện Nam Trà My diễn ra tại Tắc Pỏ trong không khí thắm tình anh em. Tại đây, Tam Kỳ đã thống nhất giúp huyện kết nghĩa Nam Trà My đào tạo nguồn nhân lực, phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua.

Phối hợp giúp đỡ địa phương phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Xây dựng một số cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thường xuyên trao đổi rút kinh nghiệm nhằm tăng cường hiệu lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và hoạt động của các hội, đoàn thể.

Trên cơ sở đó, 15 năm qua, Tam Kỳ thường xuyên hỗ trợ Nam Trà My về lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu, con giống, cây giống, trang thiết bị văn phòng, dụng cụ y tế, đồ dùng phục vụ dạy và học. Ngoài ra, còn quan tâm hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ở để con em của huyện Nam Trà My an tâm học tập tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố.

Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và xóa nhà tạm cho các đối tượng xã hội; thăm, tặng quà và hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân. Thành phố cũng đã hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng để Nam Trà My xây dựng hoàn chỉnh đưa vào sử dụng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Riêng chuyến công tác lần này TP.Tam Kỳ đã tặng 200 triệu đồng hỗ trợ nhân dân Nam Trà My khắc phục hậu quả thiên tai và trao tặng 300 triệu đồng để góp phần cùng huyện bạn chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết Tân Sửu 2021...