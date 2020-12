Mặt trận Quế Sơn vận động 3,5 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo

(QNO) - Chiều nay 11.12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Mặt trận huyện Quế Sơn triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ người nghèo, phòng chống dịch Covid-19. Mặt trận huyện vận động được 3,5 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo. Từ nguồn kinh phí này đã trao tặng 2 nhà ở cho huyện kết nghĩa Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa); hỗ trợ xây dựng 10 nhà đại đoàn kết và trợ cấp khó khăn 3.279 suất quà cho người nghèo; tặng 11 sổ tiết kiệm cho nạn nhân chất độc da cam.

Đối với công tác cứu trợ, Mặt trận huyện kịp thời thống kê, báo cáo và tiếp nhận hơn 1,6 tỷ đồng từ Ban Cứu trợ tỉnh phân bổ để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ các trường hợp không may tử nạn, bị thương tích do bão lụt. Đồng thời tiếp nhận quà, tiền từ các tổ chức từ thiện và trao trực tiếp cho hơn 1.400 hộ dân gặp khó khăn do mưa lũ, ước tính gần 1,7 tỷ đồng.

Mặt trận từ huyện đến cơ sở cũng đã chủ động vào cuộc tuyên truyền nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19; vận động được hơn 1,5 tỷ đồng và nhu yếu phẩm trị giá hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn.