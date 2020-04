Mặt trận và hội đoàn thể huyện Quế Sơn tặng quà lực lượng phòng chống dịch

(QNO) - Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam online vào sáng nay 10.4, ông Lý Xuân Phong - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn cho biết, lãnh đạo đơn vị cùng đại diện một số hội đoàn thể của huyện vừa đến thăm, động viên và tặng quà các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh đặt ở Dốc Lầy (thị trấn Hương An). Ảnh: CTV

Theo ông Lý Xuân Phong, lãnh đạo các đơn vị đã đến thăm 7 chốt kiểm soát dịch bệnh đặt tại các khu vực: ngã ba Hương An (cũ), Hồ Giang (thôn Trung Thượng, xã Quế Long), thôn Châu Sơn (xã Quế An) giáp với huyện Hiệp Đức, xã Quế Mỹ giáp với xã Bình Quý (Thăng Bình), xã Quế Thuận giáp với xã Bình Định Bắc (Thăng Bình), thị trấn Hương An giáp với xã Bình Giang (Thăng Bình), xã Quế Xuân 2 giáp với tuyến quốc lộ 1 và 2 khu cách ly tập trung là Trạm Y tế xã Quế Cường (cũ), thao trường “3 trong 1” của Ban Chỉ huy Quân sự huyện đóng tại xã Phú Thọ (cũ).

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn đã trao tặng tiền mặt, nước uống, lương thực, thực phẩm... cho các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 như quân đội, công an, nhân viên y tế, đoàn viên thanh niên và người dân đang được cách ly tập trung với tổng số tiền gần 20 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí đóng góp hỗ trợ của cán bộ, công chức trên toàn huyện và các đơn vị, doanh nghiệp.

Đại diện các đơn vị tặng quà khu cách ly tập trung tại Trạm Y tế xã Quế Cường (cũ). Ảnh: CTV

Dịp này, Huyện đoàn và Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Sơn cũng trao tặng các đơn vị vừa nêu tổng cộng 1.500 chiếc khẩu trang, 200 chiếc mũ chống giọt bắn.