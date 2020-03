May 1.000 khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân

(QNO) - Chiều 16.3, Chi đoàn khối phố Cẩm Sa (phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn) phối hợp cùng các chi hội: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh của khối phố triển chương trình “May 1.000 khẩu trang phát miễn phí cho người dân”.

Nguồn kinh phí hơn 3 triệu đồng kêu gọi từ nhiều nhà hảo tâm được dùng để mua vải và các vật dụng cần thiết cho việc may khẩu trang. Riêng địa điểm tập trung và thiết bị máy may được cơ sở may mặc Lê Thị Bích Vân hỗ trợ. Người góp của, người góp công để cùng nhau may 1.000 chiếc khẩu trang vải.

Anh Huỳnh Đức Sơn - Bí thư Chi đoàn khối phố Cẩm sa chia sẻ: “Dù không phải thợ may chuyên nghiệp, nhưng mình và một số bạn khác cùng đến phụ giúp các cô may khẩu trang. Tin rằng việc làm này sẽ giúp ích cho bà con trong việc phòng chống dịch Covid-19”.

Sau khi hoàn thành, 1.000 khẩu trang vải sẽ được Chi đoàn và các chi hội khối phố Cẩm Sa cấp phát cho người dân vào ngày 22.3 tới, cùng với việc tuyên truyền cách phòng chống dịch Covid-19.

* Sáng 17.3, UBND thị trấn Phú Thịnh (Phú Ninh) phối hợp cùng Đoàn thanh niên thị trấn tổ chức tuyên lưu động về phòng chống dịch bệnh Covid-19; phát 2.000 tờ rơi khuyến cáo về cách phòng bệnh, cách ly theo quy định của Bộ Y tế; tuyên truyền các quy định, mức xử lý khi đăng tải thông tin sai lệch về dịch Covid-19 lên mạng xã hội.

Ngoài ra, trao 1.500 khẩu trang cho người dân trên địa bàn phục vụ công tác phòng chống dịch.