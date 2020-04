May khẩu trang cấp phát chống Covid-19

Để góp phần phòng chống dịch Covid-19, nhiều chị em phụ nữ ở TP.Hội An và thị xã Điện Bàn đã vận động và chung tay may khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân.

Chi hội phụ nữ khối phố Thanh Chiếm (phường Thanh Hà) may 300 khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân. Ảnh: N.TRANG

Tại thị xã Điện Bàn, nhiều chị em phụ nữ ở các xã/phường lên kế hoạch may khẩu trang vải từ những ngày đầu tháng 3, khi lượng khẩu trang y tế dần trở nên khan hiếm trên thị trường. Triển khai kế hoạch rồi tập hợp nguồn nguyên liệu, cơ sở vật chất may khẩu trang, lần lượt từng chi hội phụ nữ tự cắt, may và phát cho người dân.

Điển hình như phụ nữ ở Chi hội khối phố Cẩm Sa và khối phố Bình Ninh (phường Điện Nam Bắc) may tổng cộng 3.000 khẩu trang để phát cho người dân sống trên địa bàn phường. Theo đó, hội viên phụ nữ nào tự nguyện đăng ký tham gia công tác cắt, may khẩu trang sẽ được phân công theo ca, tránh trường hợp tập trung đông đúc.

Chị Nguyễn Thị Cúc (Chi hội phụ nữ khối phố Bình Ninh) chia sẻ: “Nhận thấy tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chúng tôi góp sức may khẩu trang phát cho người dân. Hy vọng hành động nhỏ này sẽ lan tỏa, giúp mọi người có thói quen mang khẩu trang để phòng dịch bệnh”.

Cùng cách làm trên, kết hợp buổi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Điện An trao 100 suất quà bao gồm khẩu trang vải và nước rửa tay sát khuẩn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Nhận món quà trong mùa dịch bệnh, nhiều người bày tỏ niềm cảm kích và không quên gửi lời cảm ơn đến chị em phụ nữ đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ.

Với thông điệp “hành động nhỏ, lan tỏa yêu thương”, chị Phạm Thị Ánh Phượng - Chi hội trưởng phụ nữ khối phố Thanh Chiếm (phường Thanh Hà, TP.Hội An) đã may hơn 300 khẩu trang vải. Được biết, số tiền mua vải và một số nguyên liệu phục vụ cho việc may khẩu trang do chính chị Phượng tích cóp sau mỗi ngày đi chợ. Dù là thợ may không chuyên, thế nhưng chị Phượng vẫn nỗ lực, tận tâm cắt, may từng chiếc khẩu trang rồi cho vào túi đựng sạch sẽ.

Chị Phượng chia sẻ: “Được chung tay góp sức phòng chống dịch Covid-19 và kêu gọi cộng đồng cùng đẩy lùi dịch bệnh, tôi vui lắm. Chỉ mong mọi người đều có ý thức, mang khẩu trang bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như cộng đồng”.

Từ hành động ý nghĩa của chị Phạm Thị Ánh Phượng, Hội LHPN phường Thanh Hà đã tuyên dương và kêu gọi chị em phụ nữ cùng chung tay, tổ chức điểm phát khẩu trang y tế, nước sát khuẩn miễn phí cho người dân trên địa bàn phường.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Hà cho biết: “Chúng tôi vẫn đang vận động, kêu gọi người dân ý thức phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, hội cũng chú trọng việc cấp, phát khẩu trang và tờ rơi hướng dẫn”. Từ hành động chị em phụ nữ ở một số chi hội chung góp vải, may khẩu trang, hiện nay việc làm ý nghĩa ấy đã lan tỏa và tiếp tục diễn ra, giúp người dân tăng cường bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.