May khẩu trang phòng dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường, nhu cầu sử dụng khẩu trang ngày càng nhiều, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên đã phát động hội viên tình nguyện may khẩu trang vải tặng hội viên và người nghèo phòng chống dịch.

Tổ phụ nữ thôn Mỹ Phước, xã Duy Phước, may khẩu trang tặng phụ nữ nghèo. Ảnh: TUYẾT MAI

Thời gian gần đây, tranh thủ ngày Chủ nhật nghỉ việc ở công ty, một nhóm phụ nữ gồm 4 - 5 người ở tổ 17 thôn Mỹ Phước, xã Duy Phước, tập trung tại nhà chị Trần Thị Hà để may khẩu trang tặng phụ nữ nghèo. Mỗi người một công đoạn, cắt - may - ủi và gọi đây là những chiếc khẩu trang bảo vệ sức khỏe. Bởi khẩu trang tự may ở đây có 2 lớp được làm từ loại vải mỏng mịn, thoáng khí, thấm hút mồ hôi tốt.

Tại thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước, cũng có một tổ phụ nữ làm công việc tương tự. Điều đặc biệt, họ là những phụ nữ nghèo, khuyết tật trước đây được Hội LHPN xã hỗ trợ máy may làm sinh kế, nay tự nguyện may khẩu trang phòng dịch để tặng phụ nữ cùng cảnh ngộ. Như chị Hồ Thị Mộng Hải, cả 2 chiếc máy may chuyên gia công quần áo nay dành hẳn để may khẩu trang. “Đây là việc làm hết sức ý nghĩa trong mùa dịch này. Mình chỉ góp một phần công sức nhỏ để cùng chung tay với cộng đồng bảo vệ sức khỏe” - chị Hải tâm sự.

Chỉ vài ngày triển khai, hai tổ phụ nữ xã Duy Phước đã may được hơn 200 khẩu trang và đang hướng đến may thêm 500 khẩu trang để tiếp tục cấp phát cho chị em hội viên. Chị Huỳnh Thị Thắm - Chủ tịch Hội LHPN xã Duy Phước cho biết, để có được nhiều khẩu trang cho chị em phụ nữ nghèo, Hội LHPN xã đã vận động Xí nghiệp May Ánh Sáng đóng tại xã Duy Phước ủng hộ nguồn vải; khẩu trang khi may xong được giặc ủi sạch sẽ và cho vào túi ny lon gửi tặng hội viên phụ nữ.

Được biết, trong thời gian qua, Hội LHPN xã Duy Phước nói riêng và các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Duy Xuyên nói chung đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, cấp phát hơn 22 nghìn tờ rơi, 11 nghìn khẩu trang, 2.300 bánh xà phòng và 365 bình nước rửa tay miễn phí cho học sinh tại các điểm trường, tiểu thương tại các chợ và hội viên phụ nữ trên địa bàn xã, thị trấn. Việc làm ý nghĩa, mang tính cộng đồng cao của phụ nữ xã Duy Phước và huyện Duy Xuyên góp phần tích cực, hiệu quả trong công tác chống dịch Covid-19 đang được triển khai rộng khắp.