Mồ côi sau lũ dữ

Sống cùng thôn lại học chung Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My, đôi bạn Hồ Văn Hải và Lê Thanh Tú thường về thăm nhà cùng nhau. Lần gần nhất, cả hai được thầy cô cho phép về thăm nhà chỉ cách ít ngày trước. Đó cũng chính là lần cuối cùng Hải và Tú được gần gia đình.

Thầy giáo Lê Viết Khánh an ủi, đưa các em “về thăm nhà”. Ảnh: .PV

Trước đó, do mưa gió liên tục và cả cơn bão số 9 ập đến, thầy cô đã giữ học sinh ở lại trường để đảm bảo an toàn. Bão đi qua, thông tin liên lạc cũng bị cắt đứt, Hải và Tú không thể liên lạc với gia đình. Liên tiếp những thông tin có sạt lở núi xảy ra trên địa bàn Nam Trà My truyền đến tai, trong căn phòng nhỏ ở khu nội trú, các em mong không phải là ở thôn mình. Nhưng cuối cùng, cơn ác mộng đó lại ập đến. Nóc Ông Đề bị lũ ống quét qua, hàng chục người bị vùi lấp và đã có rất nhiều thương vong.

Sáng 30.10, sau 2 ngày vụ sạt lở xảy ra, đường vào thôn 1 (xã Trà Leng) đã thông, thầy Lê Viết Khánh - giáo viên nhà trường đưa Hải và Tú trở về. Nhưng trước mắt các em chỉ còn đống đổ nát. Tú khóc ngất, gần như không thể đứng vững khi hay tin ba mình (ông Lê Thanh Việt - Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng) vẫn còn mất tích; còn Hải đứng như chết lặng, đôi mắt vô hồn hướng phía những đống bùn đất mà hàng trăm người vẫn đang tìm kiếm. Cả 4 người thân của Hải (ba mẹ, em và cháu) vẫn đang mất tích. Hai biểu cảm trái ngược nhưng chung một nỗi đau khó tả. Hải và Tú không nói một lời nào, chỉ biết gật và lắc đầu mỗi khi ai đó hỏi về mình.

Điều bất hạnh đó cũng xảy ra với Hồ Thị Điệp (lớp 11, Trường THPT Nam Trà My). Ba mẹ Điệp đã ra đi mãi mãi sau cơn lũ ống hung dữ. Điệp được thầy Trần Thanh Quốc - Hiệu trưởng Trường THPT Nam Trà My đưa về thăm nhà ngay trong chiều 29.10 - một ngày sau vụ lở đất xảy ra. Nhà trường cố giấu thông tin để Điệp không bị sốc. Nhưng khi về đến con dốc phía đầu làng, chỉ thấy đống đất đá ngổn ngang, Điệp sụp xuống tuyệt vọng. Sau đó, hai nấm mộ được người dân chôn vội trên ngọn đồi được xác định là ba mẹ của Điệp. Thi thể họ được tìm thấy nhưng đã mãi rời xa em.

“Điệp còn 2 anh trai đang học ở Huế và Tam Kỳ. Từ giờ, chúng tôi sẽ luôn ở bên và động viên em. Còn tương lai, chúng tôi tập trung mọi nguồn lực để giúp Điệp học tập đến nơi đến chốn” - thầy Quốc nói.

Với những học sinh của mình, thầy Lê Viết Khánh cho biết: “Bố Tú mất tích nhưng may mắn mẹ vẫn còn sống và đã tìm được. Anh trai Tú học xa nhà cũng đang trên đường về. Hải đã mất hết người thân. Ngoài ra, trường chúng tôi có 4 học sinh khác cũng mất người thân sau cơn lũ ống này. Nhà cửa, tài sản cũng mất hết. Trước mắt, thầy cô giáo sẽ luôn kề bên để động viên các em vượt qua nỗi đau. Sau đó, sẽ tạo mọi điều kiện để các em tiếp tục ăn, học đầy đủ”.