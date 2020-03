“Mọi người rất tốt bụng và dành mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi”

(QNO) - Trong nắng sớm, chuyến xe chầm chậm lăn bánh rời khu cách ly ở phường Cửa Đại (TP.Hội An), để lại những cái vẫy chào trìu mến từ du khách. Sẽ là những ngày khó quên, bởi những vị khách này đã có một trải nghiệm khác xa so với mường tượng ban đầu về chuyến đi...

Sáng nay 23.3, UBND TP.Hội An tổ chức trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly và thăm hỏi, trao quà lưu niệm cho 28 du khách (trong đó 14 du khách ở lại đến ngày mai 24.3 để đảm bảo đúng thời gian quy định).

Hội An, hẹn ngày trở lại

Khu cách ly ở Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên (phường Cửa Đại) hôm nay chộn rộn hơn mọi ngày. Từ sáng sớm, đoàn du khách Anh (đã hoàn thành 14 ngày cách ly) rảo bộ quanh khuôn viên và xôn xao nói cười về những ngày đã qua ở nơi này.

Ông Adeian Goldthorpe (69 tuổi) - thành viên lớn tuổi nhất trong đoàn bộc bạch: “Thật không may khi chúng tôi đi trên chuyến bay có bệnh nhân dương tính với Covid-19 vào ngày 9.3, thế là mọi kế hoạch tham quan Việt Nam, nhất là Hội An bị đảo lộn. Đã có những chút lấn cấn ban đầu khi chúng tôi nhận được thông báo phải cách ly, nhưng sau đó mọi người hiểu rằng đó là giải pháp bắt buộc để bảo đảm sức khỏe và chúng tôi nghiêm túc chấp hành”.

Ngoài những người hoàn thành thời gian cách ly tại Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên, sáng 23.3, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An - ông Nguyễn Thế Hùng cũng đến chúc mừng, trao chứng nhận hết thời gian cách ly đối với 5 du khách tại khu lưu trú an toàn Hội An Beach Resort. Đây là các hành khách người Anh đi trên chuyến bay VN54 cùng với bệnh nhân Covid-19 thứ 46. Họ là những hành khách cuối cùng rời Hội An liên quan chuyến bay này. (HỮU PHÚC)