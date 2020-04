Một doanh nghiệp lắp đặt 20 kệ sát khuẩn nơi công cộng

Tuần qua, Công ty TNHH Sản xuất - thương mại - dịch vụ A Long đã tiến hành lắp đặt 20 kệ sát khuẩn công cộng trên địa bàn TP.Hội An để chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Các điểm lắp đặt kệ sát khuẩn gồm: chợ Hội An (4 kệ), khu vực hồ Trảng Kèo (2 kệ), chợ Tân An (2 kệ), chợ An Bàng (Cẩm An), chợ Bà Lê (Cẩm Châu), chợ Cẩm Hà, chợ Cẩm Kim, chợ Cẩm Phô, chốt kiểm soát Cửa Đại, chốt kiểm soát Lai Nghi, chốt kiểm soát An Dương Vương - Điện Biên Phủ, ngã tư Nguyễn Huệ - Trần Hưng Đạo, ngã tư Hai Bà Trưng - Phan Châu Trinh, bãi đỗ xe số 8 Hoàng Diệu, Trường Cao đẳng Công nghệ kinh tế và thủy lợi miền Trung.