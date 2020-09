Một ngư dân Hội An tử vong khi đang đánh bắt trên biển

(QNO) - Tối 24.9, thiếu tá Nguyễn Hoang - Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An) cho biết, một ngư dân phường Cẩm An bị tai nạn lao động khi đang hành nghề trên biển và đã tử vong.

Bộ đội Biên phòng đưa ngư dân bị nạn vào bờ cấp cứu. Ảnh: HỒNG ANH

Trước đó, Đồn biên phòng Cửa Đại nhận được tin báo của ông Lê Tiến Quang (trú khối An Bàng, phường Cẩm An, TP.Hội An - thuyền trưởng tàu cá QNa-03745 TS) đang đánh bắt trên vùng biển cách Cù Lao Chàm 3 hải lý về hướng đông - đông bắc thì thuyền viên L.Đ (66 tuổi, trú phường Cẩm An) bị tai nạn do bị tời giã cuốn, bị thương nặng.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Đại khẩn trương điều động 1 ca nô cùng 3 cán bộ (trong đó có 1 quân y) tiếp cận sơ cứu nạn nhân và chuyển nạn nhân xuống ca nô vận chuyển vào bờ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hội An. Nhưng do vết thương quá nguy hiểm, nạn nhân đã tử vong.

Video bộ đội biên phòng đưa ngư dân vào bờ cấp cứu: