Một số nơi ở Nông Sơn vẫn chưa có điện

(QNO) - Ngày 5.11, ông Lê Quang Vĩnh - Đội trưởng Điện lực Nông Sơn cho biết, đến thời điểm này đã cấp điện trở lại cho 6/6 xã trên địa bàn huyện bị sự cố do bão số 9. Tuy nhiên, một số thôn vẫn chưa có điện, đơn vị đang nỗ lực khắc phục để sớm cấp điện cho khách hàng.

Điện lực Nông Sơn nỗ lực cấp điện cho nhân dân. Ảnh: MINH THÔNG

Cụ thể, thôn Tứ Trung, Cấm La (xã Quế Lâm), thôn Mậu Long (Ninh Phước) và thôn Phước Bình (Sơn Viên) hiện vẫn chưa có điện. Đặc biệt, khách hàng ở thôn Cấm La đã bị tạm ngưng cung cấp điện từ ngày 27.10 đến nay, nguyên nhân là cây cao su của Nông trường cao su Nông Sơn ngã đổ trên đường dây hạ thế quá nhiều, ngành điện đã làm việc với nông trường cùng chặt tỉa, dọn dẹp để khắc phục sự cố điện. Còn tại thôn Phước Bình, bão số 9 làm đường điện đi vào UBND xã ngã đổ 4 trụ điện, công nhân đang khẩn trương dựng trụ, kéo lại đường dây.

Ông Vĩnh cho biết thêm, trong những này qua, cán bộ, công nhân, người lao động Điện lực Nông Sơn nỗ lực cấp điện trở lại cho người dân sớm nhất có thể. Tuy nhiên, do sạt lở, một số tuyến đường không đảm bảo an toàn để vận chuyển vật tư, thiết bị; cùng với đó hàng trăm cây xanh ngã đổ lên đường dây điện cũng gây nguy cơ mất an toàn khi cấp điện, nên ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ sửa chữa, khắc phục sự cố.