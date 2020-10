Mưa lớn diện rộng, mực nước các sông đang lên

(QNO) - Tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 6 giờ qua (từ 22 giờ ngày 7.10 đến 2 giờ ngày 8.10) các địa phương trong tỉnh có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 30 - 50mm; một số nơi cao hơn như Hội Khách 103mm, Thành Mỹ 121mm.

Nước tràn qua cầu Sông Trường trên quốc lộ 40 đoạn qua Bắc Trà My. Ảnh: T.T

Hiện mực nước các sông đang lên, mực nước lúc 2 giờ ngày 8.10 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,89m, dưới báo động III 0,11m; trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy 6,4m, dưới báo động I 0,1m; tại Câu Lâu 2,14m, trên báo động I 0,14m; tại Hội An 1,41m, dưới báo động II 0,09m; trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ 1,25m, dưới báo động I 0,45m.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên và đạt đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa có khả năng đạt 9,4m, trên báo động III 0,4m; trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy 7,5m, ở mức báo động II; tại Câu Lâu 2,8m, dưới báo động II 0,2m; tại Hội An 1,6m, trên báo động II 0,1m; trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ xấp xỉ báo động I.

Dự báo 3 đến 6 giờ tới, các địa phương tiếp tục có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét tại các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông suối các huyện vùng núi như Tiên Phước, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang. Cảnh báo ngập úng tại TP.Tam Kỳ, TP.Hội An, thị xã Điện Bàn, thị trấn Núi Thành (Núi Thành) và các địa phương thấp trũng.