Mưa lớn, Nam Trà My khẩn trương di dời hơn 1.600 hộ dân

(QNO) - Trước tình hình mưa lớn kéo dài, hôm nay 10.11, huyện Nam Trà My đã khẩn trương di dời hơn 1.600 hộ dân đến nơi an toàn.

Theo đó, 1.060 hộ với gần 4.000 nhân khẩu được sơ tán tập trung tại các trụ sở làm việc, trường học, nhà văn hóa và nhà dân kiên cố; 563 hộ với gần 1.700 nhân khẩu sơ tán xen ghép.

Riêng tại xã Trà Leng - nơi vừa xảy ra vụ sạt lở núi tại nóc Ông Đề, khoảng 200 hộ dân ở các nóc Ông Nhầy, Ông Hiền, Ông Tiêu, Ông Dũng, Ông Thương, Ông Lục và khu dân cư Suối Đôi được đưa đến các nhà dân kiên cố, trụ sở trường học.

Nam Trà My hiện là địa phương thiệt hại nặng nhất về người do ảnh hưởng của mưa bão. Toàn huyện có 18 người chết, 14 người mất tích, 33 người bị thương sau cơn bão số 9.

Hiện tại, Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn (KTTV) thuộc Tổng cục KTTV và Bộ Tài nguyên và môi trường đã đến lắp đặt trạm đo khí tượng để cung cấp các số liệu dự báo phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân các vụ sạt lở đất tại xã Trà Leng.

Sau khi quan trắc, đo đạc, các số liệu được chuyển về Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia để làm số liệu đầu vào phục vụ tính toán, đưa ra các bản tin dự báo hằng ngày phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Các địa phương tiếp tục có mưa to

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, từ 9 - 15 giờ hôm nay 10.11, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to như Tam Trà 69mm, Xuân Bình 59mm, Trà Kót 92mm, Trà My 89mm, Trà Dơn 54mm, Trà Giáp 79mm, Tiên Phước 66mm, Nông Sơn 70mm, Quế Lộc 79mm, Phước Chánh 74mm, Phước Thành 59mm.

Từ đêm nay đến ngày 12.11, các địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200 - 300mm, có nơi hơn 350mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét ở các sông suối miền núi, sạt lở núi, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông suối ở các địa phương miền núi; sạt lở bờ sông, bờ biển ở các địa phương ven biển; ngập lụt, ngập úng cục bộ ở các đô thị và vùng trũng thấp ở hạ lưu các sông. (A.B)