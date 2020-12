Mưa lớn, sạt lở tiếp tục cô lập vùng cao Phước Sơn

(QNO) - Hàng loạt điểm sạt lở lớn tái diễn, trong khi mưa lớn vẫn kéo dài khiến tuyến giao thông ĐH1 vào các xã Phước Thành và Phước Lộc (Phước Sơn) bị cắt đứt, các xã này tiếp tục bị cô lập.

Nước lũ tràn xuống một đoạn đường trên tuyến ĐH1 đi Phước Thành và Phước Lộc. Ảnh: QUỐC KỶ

Sáng nay 1.12, ông Vũ Thế Hiệp - Phó Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Phước Sơn xác nhận xảy ra một điểm sạt lở lớn trên tuyến ĐH1 thuộc địa bàn xã Phước Kim, gây chia cắt đường lên Phước Thành và Phước Lộc. Ngoài ra còn nhiều điểm sạt lở khác dọc tuyến này và chưa thể thống kê cụ thể do cơ quan chức năng tạm thời chưa tiếp cận được.

Theo ông Hiệp, hiện địa phương chưa thể huy động phương tiện, nhân lực để khắc phục do tình hình thời tiết khá phức tạp, mọi hoạt động đang được tạm dừng để đảm bảo an toàn trước nguy cơ sạt lở.

Ngoài ra, nước lũ dâng cao ở một số sông suối trên địa bàn, gây cô lập cục bộ nhiều điểm. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền huyện Phước Sơn đã tăng cường cắm các biển cảnh báo, phân công lực lượng công an hướng dẫn người dân đi lại, tránh xa khu vực có nguy cơ. Đồng thời chỉ đạo các xã phân công người túc trực, chốt chặn ở các điểm mất an toàn, sẵn sàng phương án sơ tán dân trong tình huống khẩn cấp.

Trước đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo huyện Phước Sơn nỗ lực bố trí chỗ ở tạm, làm nhà tạm cho người dân và chuẩn bị nơi sơ tán trong trường hợp khẩn cấp, đảm bảo lương thực, thực phẩm ít nhất 3 tháng cho người dân 2 xã Phước Thành, Phước Lộc.