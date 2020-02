(QNO) - Từ nhiều năm nay, hoạt động mừng xuân chúc thọ trở thành nét đẹp văn hóa, nhân văn mỗi dịp đầu xuân ở thôn An Thái (xã Bình An, Thăng Bình).

Tặng quà các cụ cao tuổi thôn An Thái. Ảnh: C.N

Hôm qua 1.2 (mùng 8 tháng Giêng), tại tổ 4, Chi hội Người cao tuổi thôn An Thái tổ chức chương trình mừng xuân chúc thọ cho hơn 250 cụ ông, cụ bà từ 70 tuổi trở lên. Chương trình còn dành những suất quà để trao đến hộ nghèo, hộ khó khăn, bệnh tật trong thôn.



Đây là lần thứ 9 Chi hội Người cao tuổi thôn An Thái tổ chức chương trình mừng xuân chúc thọ; toàn bộ kinh phí thực hiện từ quà tặng, liên hoan gặp mặt thân mật… đều do Ban liên lạc đồng hương An Thái toàn quốc tài trợ. Năm nay, Ban liên lạc huy động quỹ được hơn 50 triệu đồng cho chương trình.

Ông Nguyễn Công Định - đại diện Ban liên lạc đồng hương An Thái toàn quốc tâm sự: “Đầu xuân, những người con quê hương An Thái làm ăn sinh sống khắp mọi miền đất nước, hẹn nhau về đây cùng chung vui với các cụ. Có những người không về được, cũng góp phần tài chính để hỗ trợ. Sự chia sẻ, quan tâm này thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, lòng yêu thương và trách nhiệm với người cao tuổi trong thôn”.

Nhận suất quà hỗ trợ trong dịp đầu xuân, ông Nguyễn Quang Tại (80 tuổi, tổ 2, thôn An Thái) tâm sự, ông rất vui và hạnh phúc khi nhận được tình cảm, sự quan tâm của những người trẻ trong thôn dành cho những người cao tuổi.

Theo ông Huỳnh Ngọc Anh - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bình An, việc tổ 4 và Chi hội Người cao tuổi thôn An Thái đã 9 lần tổ chức họp mặt người cao tuổi đầu năm là sự nỗ lực rất lớn của cán bộ tổ và chi hội. Đặc biệt, việc các nhà hảo tâm, Ban liên lạc hội đồng hương thôn An Thái ở khắp nơi trong cả nước đã hỗ trợ vật chất, động viên về tinh thần, tặng quà chúc thọ cho các cụ đầu xuân, thể hiện đạo lý “kính lão đắc thọ”, tôn trọng người cao tuổi.

Ông Trần Hồng Phúc - Chủ tịch Hội Từ thiện tỉnh chia sẻ, ông cảm thấy hạnh phúc khi các cụ ông, cụ bà ở thôn An Thái nhận được những phần quà ấm áp gọi là mừng tuổi từ tấm lòng thơm thảo của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Chắc chắn qua chương trình có ý nghĩa nhân văn này, các vị cao niên sẽ vui vẻ, hạnh phúc, tiếp tục sống vui, sống khỏe và nêu cao gương sáng cho các thế hệ con cháu nói theo.

Bà Lê Thị Thanh Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình An bày tỏ sự xúc động trước việc làm ý nghĩa, nhân văn này của những người con thôn An Thái. Bà nói: “Con em thôn An Thái ở quê hương hay đi làm ăn xa, khi thành công, biết nghĩ tới quê hương, tới người ở quê nhà là điều rất đáng quý. Sự đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật trong thôn đã đem lại mùa xuân ấm áp cho bà con...”.

Bà Thủy cũng mong những người con của thôn An Thái luôn đồng hành với địa phương, hướng về quê hương, kết nối mạnh thường quân để làm thêm nhiều chương trình ý nghĩa, nhân văn.