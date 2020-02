Năm 2019 toàn tỉnh có 6.256 hộ thoát nghèo

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019.

Khu vực miền núi có 17.449 hộ nghèo và 3.308 hộ cận nghèo. Ảnh: Đ.ĐẠO

Năm 2019 toàn tỉnh có 25.650 hộ nghèo (tỷ lệ 6,06%); trong đó, hộ nghèo về thu nhập là 25.617 hộ, hộ nghèo thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản là 33 hộ. Hộ cận nghèo là 10.922 hộ (2,58%). Riêng khu vực đồng bằng có 8.201 hộ nghèo (2,42%), 7.614 hộ cận nghèo (2,24%); khu vực miền núi có 17.449 hộ nghèo (20,85%), 3.308 hộ cận nghèo (3,95%).

Xếp hạng theo số hộ nghèo từ cao đến thấp: Bắc Trà My có tổng số hộ nghèo nhiều nhất với 3.704 hộ, Nam Trà My 2.753 hộ, Nam Giang 2.569 hộ. Xếp hạng theo tỷ lệ hộ nghèo: Tây Giang 38,07%, Nam Trà My 37,37%, Nam Giang 36,51%. TP.Hội An có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất với 0,19% (43 hộ).

Xã Trà Bui (Bắc Trà My) có số hộ nghèo nhiều nhất tỉnh với 850 hộ. Tiếp đến là xã Cà Dy (Nam Giang) với 552 hộ, Trà Cang (Nam Trà My) 496 hộ. Xét theo tỷ lệ: xã Ch’Ơm (Tây Giang) cao nhất với 65,05% hộ nghèo, Trà Giác (Bắc Trà My) 64,08%, Trà Ka (Bắc Trà My) 60,78%.

Cũng theo kết quả được phê duyệt, toàn tỉnh có 8 xã, phường không có hộ nghèo gồm Tân Thạnh (Tam Kỳ), Minh An, Cẩm Phô, Thanh Hà, Tân An, Cẩm Nam, Tân Hiệp (TP.Hội An) và Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn).

Tổng số hộ thoát nghèo trong năm 2019 là 6.256 hộ (tỷ lệ 19,84%).