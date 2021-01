Năm 2020, VietinBank tài trợ các công trình an sinh xã hội trị giá 20,8 tỷ đồng

(QNO) - Chiều tối 12.1, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường tiếp và làm việc với ông Lê Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank). Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và trọng tâm công tác khắc phục hậu quả thiên tai, Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ bày tỏ cảm thông, chia sẻ trước những thiệt hại về người và tài sản trong các đợt bão lũ cuối năm 2020 tại Quảng Nam.

Ông Lê Đức Thọ cũng trao biển bàn giao các công trình an sinh xã hội hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2020 do VietinBank tài trợ, trị giá 20,8 tỷ đồng; trao tượng trưng 5 tỷ đồng xây dựng công trình an sinh xã hội năm 2021 trên địa bàn xã Trà Nam (Nam Trà My).

Được biết từ năm 2009 đến nay, VietinBank hỗ trợ Quảng Nam hơn 215 tỷ đồng xây dựng 446 căn nhà cho người nghèo, 2 chiếc cầu giao thông, 1.000 tấn gạo, 2 nhà văn hóa, 5 công trình thủy lợi… góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.