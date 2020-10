Nam Giang khắc phục hậu quả mưa lũ

Để hạn chế những rủi ro trong cộng đồng, bên cạnh triển khai các biện pháp chủ động ứng phó thiên tai, huyện Nam Giang còn tập trung khắc phục hậu quả, huy động lực lượng xây dựng kịch bản vùng biên an toàn.

Lực lượng xung kích tham gia khắc phục điểm sạt lở tràn vào nhà dân ở xã La Dêê. Ảnh: Đ.N

Nhiều thiệt hại

Ông Nguyễn Đăng Chương - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nam Giang cho biết, mưa lũ nhiều ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân địa phương, nhất là hư hại về nhà cửa, hoa màu và các công trình giao thông. Cho đến thời điểm này, địa phương ghi nhận có gần 30 căn nhà bị thiệt hại hơn 70% và 270 căn thiệt hại 50 - 70%, chủ yếu là bị sạt lở vùi lấp, lũ ngập úng, cuốn trôi. Mưa lũ cũng gây ngập, đổ ngã và sạt lở nhiều công trình trường học, nhà văn hóa thôn, khu thể thao của người dân miền núi.

Cũng trong thời điểm mưa lũ, hàng loạt tuyến quốc lộ 14B, tuyến Hồ Chí Minh nhánh tây nối Đà Nẵng, Quảng Nam với các tỉnh Tây Nguyên, cùng hàng chục tuyến đường dân sinh bị chia cắt. Sạt lở nghiêm trọng với khối lượng lớn đất đá và cây cối tràn xuống mặt đường khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch gần như bị tê liệt, buộc chính quyền địa phương phải huy động tổng lực và triển khai nhiều phương án khắc phục hậu quả. Trong khi đó, mưa lũ cũng làm hơn 277ha diện tích lúa, hoa màu và cây lâu năm bị thiệt hại; khoảng 35 con trâu, bò; 33 con heo, dê, chó và 1.713 con gà, vịt của người dân bị lũ cuốn trôi. Chưa kể, gần 900m3 đất đá bồi lấp các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và hơn 4.850m dây ống nước của người dân địa phương bị cuốn trôi, hư hỏng, gây thiệt hại nặng nề.

“Qua thống kê, có khoảng 102 điểm sạt lở tại các tuyến đường giao thông với ước tổng khối lượng đất đá gần 67.000m3 . Ngoài ra, hơn 3ha ao nuôi cá và nhiều công trình cấp nước sinh hoạt, tua bin phát điện của người dân bị hư hỏng, cuốn trôi với ước tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện hơn 16,7 tỷ đồng” - ông Chương nói.

Xây dựng kịch bản an toàn

Mặc dù mưa lũ gây thiệt hại về tài sản, nhưng điều đáng mừng cho đến thời điểm này, người dân Nam Giang đều đảm bảo an toàn về tính mạng. Đó là nhờ công tác ứng phó luôn được chủ động và triển khai một cách kịp thời, hiệu quả.

Theo ông A Viết Sơn - Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Nam Giang, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp khẩn, bàn phương án triển khai công tác ứng phó. Bên cạnh chỉ đạo rà soát các điểm dân cư có nguy cơ sạt lở cao, vùng trũng thấp, nơi nằm vị trí “đường đi” của lũ quét…, chính quyền địa phương còn huy động lực lượng kịp thời tổ chức sơ tán người dân, di dời nhà cửa đến nơi an toàn. Đồng thời cắt cử lực lượng công an, quân sự phối hợp túc trực, kiểm tra, vận động đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nhất là khu vực xuất hiện vết nứt đồi núi.

Chủ tịch UBND thị trấn Thạnh Mỹ - Kaphu Tân cho hay, chủ động ứng phó với mưa lũ đã giúp địa phương hạn chế được thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trước đó, sau khi nhận được thông tin hàng chục hộ dân ở thôn Đồng Râm (thị trấn Thạnh Mỹ) bị lũ cô lập, bên cạnh huy động lực lượng xung kích sơ tán đến nơi an toàn, chính quyền thị trấn còn vận động di dời khẩn cấp nhiều hộ dân khác ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Đồng thời bố trí lực lượng canh gác tại các khu vực nguy hiểm, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trong thời điểm mưa lũ. Không chỉ Thạnh Mỹ, công tác sơ tán, di dời nhà cửa người dân cũng được thực hiện kịp thời tại các địa phương Đắc Pre, Đắc Pring, Chơ Chun... giúp hàng chục hộ dân được an toàn. Bởi nhiều ngôi nhà, chỉ vài phút sau khi được sơ tán đã bị sập đổ, với hàng nghìn khối đất đá tràn lấp, hư hại.

Những ngày qua, nhằm đảm bảo ổn định sau mưa lũ, cùng với tập trung khắc phục thiệt hại, đảm bảo giao thông thông suốt, Nam Giang kịp thời thăm hỏi và chia sẻ với các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ngoài ra, địa phương vận động người dân tiếp tục chủ động ứng phó với thiên tai, tập trung xây dựng kịch bản phòng chống, đảm bảo an toàn trong điều kiện mưa lũ bất ngờ.