Nam Trà My: Một học sinh chết đuối thương tâm

(QNO) - Chiều nay 12.5, Công an huyện Nam Trà My cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 2 tử vong.

Anh Tuấn người cứu cháu bé kể lại sự việc.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 12.5, anh Hoàng Lê Anh Tuấn đang nằm trên xe ô tô nghỉ trưa thì nghe có tiếng kêu cứu tại một hồ nước ở trung tâm hành chính huyện.



Khi anh Tuấn chạy xuống hồ nước kéo cháu bé lên bờ thì mặt cháu đã tím tái, miệng sùi bọt, người đã lạnh. Cháu bé lập tức được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và đồng thời trình báo với cơ quan chức năng.

Theo Công an huyện Nam Trà My, nạn nhân bị đuối nước là em Phạm Văn S. (SN 2008), trú tại thôn 1 xã Trà Mai, huyện Nam Trà My. Sau khi tan trường đi học về, cháu S. xuống hồ nước tắm. Do mực nước của hồ khá sâu, trong lúc tắm thì bị đuối nước. Được biết, cháu S. bị thiểu năng trí tuệ.

Hiện nguyên nhân vụ đuối nước đang được điều tra, làm rõ.