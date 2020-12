Nam Trà My tiếp nhận tài trợ qua tài khoản, tạm dừng nhận cứu trợ trực tiếp

(QNO) - Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, UBND huyện Nam Trà My thông báo tạm dừng đón các đoàn từ thiện trực tiếp thăm, tặng quà người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai từ hôm nay 2.12. Trong thời gian này vẫn tiếp nhận tài trợ thông qua tài khoản của Ban cứu trợ huyện.

UBND huyện Nam Trà My cho biết, cuối tháng 10 và đầu tháng 11, trên địa bàn huyện liên tiếp bị ảnh hưởng bởi mưa bão, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trực tiếp thăm hỏi, tặng quà, chuyển quà đến người dân trong huyện. UBND huyện Nam Trà My cảm ơn và ghi nhận tình cảm tốt đẹp, những tấm lòng thiện nguyện dành cho nhân dân trong huyện.

Tuy nhiên, hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tại TP.Hồ Chí Minh đã xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng nên UBND huyện tạm dừng việc đón các đoàn từ thiện trực tiếp thăm, tặng quà người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai; đồng thời vẫn tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua Ban cứu trợ huyện, số tài khoản: 0376.1.0.9085266.91049 mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Nam Trà My và tài khoản số 4216.2010.02178 mở tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nam Trà My.

* Trước đó, UBND huyện Bắc Trà My cũng thông báo tạm thời dừng tiếp nhận từ thiện trực tiếp cho đến khi đảm bảo an toàn trong phòng chống thiên tai và dịch bệnh. Huyện sẽ có thông tin hỗ trợ tiếp nhận lại và đề nghị các tổ chức, cá nhân có thể hỗ trợ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để chuyển cứu trợ cho người dân bị thiệt hại trong thời gian phù hợp sắp tới.