Nam Trà My tiếp tục sạt lở, một người đi đường may mắn thoát chết (clip)

(QNO) - Khoảng 11 giờ trưa nay 17.11, hàng nghìn khối đất đá đổ ập xuống tuyến quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Don (Nam Trà My), chia cắt toàn bộ tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã Trà Nam, Trà Linh.

Sạt lở chia cắt tuyến quốc lộ 40B. Ảnh: CSGT



Đang có mặt tại hiện trường, Thượng úy Hồ Văn Dương - cán bộ Công an huyện Nam Trà My thông tin, thời điểm xảy ra vụ sạt lở có một người đàn ông đi xe máy vừa kịp băng qua nên may mắn thoát chết. “Người này chỉ bị thương nhẹ, nhưng quá hoảng loạn nên lực lượng chức năng chưa khai thác được thông tin có ai cùng di chuyển trong thời điểm trên hay không” - Thượng úy Hồ Văn Dương nói.

Clip hiện trường vụ sạt lở:

Hiện tại, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường không cho người dân qua lại do lo ngại sạt lở đất tiếp diễn. Đơn vị quản lý quốc lộ 40B đã huy động phương tiện cơ giới cố gắng thông đường trong thời gian sớm nhất. Được biết, mấy hôm nay thời tiết trên địa bàn Nam Trà My khá tốt, mưa đã tạnh nhưng hiện tượng sạt lở đất vẫn xảy ra.