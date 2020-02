Nét đẹp đầu xuân

Tết đến xuân về là thời khắc để những thành viên trong gia đình quây quần, sum họp bên nhau, cầu chúc những điều tốt đẹp, an lành trong cuộc sống. Tết còn là dịp để giáo dục con cháu nhớ về nguồn cội, tri ân tổ tiên thông qua những phong tục tốt đẹp...

Chị Phượng cùng gia đình đi chùa cầu mong bình an.

Sáng mùng 1 Tết Canh Tý, hòa cùng dòng người đi tảo mộ, hai anh em Nhật và Bản chọn những bông hoa tươi tắn nhất để trang trí cho phần mộ ông bà. Là những thanh niên trưởng thành, đi làm ăn và định cư nơi xa, nhưng mỗi khi tết đến xuân về, họ luôn hướng về quê hương Tam Phú (TP.Tam Kỳ) nơi cội nguồn.

Anh Nguyễn Đức Nhật hiện sinh sống tại tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Tôi đi làm ăn xa quê đến nay đã 10 năm. Ngày tết tôi luôn thu xếp để về quê với gia đình, bà con, họ hàng. Mùng 1 Tết chúng tôi đi viếng mộ ông bà, đây là phong tục tốt đẹp để nhắc nhở con cháu không quên nguồn cội của mình…”.



Sau 1 năm bôn ba mưu sinh, tết là lúc mọi thành viên trong gia đình quây quần bên nhau trong niềm vui sum họp. Ở các miền quê của Tam Kỳ, sau khi viếng mộ ông bà, những gia đình nhiều thế hệ tiếp tục đi chúc tết từng gia đình. Phong tục này góp phần gắn kết sợi dây tình thâm, cho dù họ có đi xa đến đâu chăng nữa vẫn luôn có quê hương, gia đình trong lòng mình.

Anh Nguyễn Thanh Tây (kỹ sư làm việc tại Nhật Bản) cho biết: “Tôi làm việc tại Nhật đến nay đã hơn 1 năm. Ngày tết, rất xúc động khi được về quê ăn tết với gia đình. Ở quê mình có phong tục là đi chúc tết, lì xì, mừng tuổi để mong ông bà mạnh khỏe, sống lâu, con cháu mau chóng lớn, ngoan ngoãn, học giỏi”.

Trong ngày đầu năm, nhiều người còn gửi gắm ước mong về cuộc sống bình an, vạn sự hanh thông qua phong tục đi chùa hái lộc cầu may. Họ ăn vận trang nghiêm, giữ tâm thanh tịnh, lên chùa lễ Phật với lòng thành kính, không chỉ cầu bình an cho gia đình mà còn cho tất cả mọi người.

Có một điểm chung ở những phong tục ngày tết như tảo mộ, chúc tết và đi chùa đầu năm, đó là ai nấy đều cầu mong điều lành, nghĩ về ông bà, tổ tiên, gia đình, người thân, cộng đồng. Ý nghĩa nhân văn ấy góp phần hướng mọi người sống tốt đẹp hơn.