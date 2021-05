Ngân hàng CSXH Quảng Nam tặng 40 triệu đồng đến công an tuyến đầu chống dịch

(QNO) - Chiều nay 18.5, ông Lê Hùng Lam - Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Quảng Nam dẫn đầu đoàn công tác của đơn vị đến động viên và tặng 40 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đang làm nhiệm phòng chống dịch Covid-19.

Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam tặng 40 triệu đồng động viên lực lượng công an tuyến đầu chống dịch Covid-19. Ảnh: Q.VIỆT

Tiếp đó, đoàn công tác Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam cùng lãnh đạo Công an tỉnh đến thăm hỏi, động viên và tặng quà tại 5 chốt kiểm soát dịch Covid-19 do Công an tỉnh chủ trì, gồm 3 chốt trên đoạn đường nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 1 chốt tại phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) nối với TP.Đà Nẵng và 1 chốt tại xã Đại Hiệp (Đại Lộc) giao với quốc lộ 14B.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam và Công an tỉnh tặng quà lực lượng công an tại chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Q.VIỆT

Toàn bộ kinh phí hỗ trợ từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ, viên chức và người lao động Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam.