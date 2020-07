Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh

Hôm qua 30.7, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam khai trương ngân hàng sữa mẹ (NHSM). Đây là NHSM vệ tinh đầu tiên tại Việt Nam; và điều này mang lại cơ hội tiếp cận sữa mẹ cho hàng nghìn trẻ sơ sinh khi chưa có sữa mẹ ruột.

Trẻ bú mẹ sau sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: C.N

BVĐK Quảng Nam khai trương NHSM vệ tinh đúng dịp Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ được tổ chức từ ngày 1 - 7.8.2020. Tuần lễ này năm nay có chủ đề “Hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ - vì một trái đất khỏe mạnh hơn”.

Theo đại diện dự án Alive & Thrive (Nuôi dưỡng và phát triển) tại Việt Nam, đây là NHSM đầu tiên ở Việt Nam, đánh dấu một thành tựu quan trọng trong nỗ lực đảm bảo mọi trẻ sơ sinh, trong đó có trẻ non tháng, nhẹ cân, bệnh lý có thể tiếp cận được với sữa mẹ. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo, đối với nhóm trẻ này, sữa mẹ thanh trùng từ NHSM là lựa chọn thay thế tốt nhất.

“NHSM là một phần của môi trường hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, việc xây dựng một NHSM đòi hỏi sự đầu tư quy mô về nhân lực và tài chính. NHSM vệ tinh là một sáng kiến để mở rộng dịch vụ từ NHSM chính sang các tỉnh hoặc địa phương lân cận” - ông Roger Mathisen, Giám đốc khu vực Đông Nam Á (dự án Alive & Thrive) cho biết.

Từ tháng 5.2020, BVĐK Quảng Nam tổ chức lớp đào tạo cho các bác sĩ và nữ hộ sinh Khoa Phụ sản của đơn vị về xây dựng quy trình hoạt động của NHSM vệ tinh; cơ sở vật chất, trang thiết bị và quy trình vận hành đã đảm bảo để trở thành NHSM vệ tinh. Quy trình của NHSM gồm 3 bước: sàng lọc và thu nhận sữa mẹ thô; xét nghiệm, xử lý và thanh trùng sữa mẹ thô; quản lý và sử dụng sữa mẹ thanh trùng. Từ ngày 30.7, NHSM vệ tinh Quảng Nam thực hiện hợp phần 3 - phân phối sữa mẹ thanh trùng từ NHSM Đà Nẵng và bắt đầu thực hiện hợp phần 1 - thu nhận sữa mẹ thô từ ngày 1.12.2020.

Bác sĩ Trần Thị Hoàng - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi phối hợp với BVĐK Quảng Nam để vận hành dây chuyền lạnh khép kín đảm bảo sữa 100% đông đá trong quá trình vận chuyển và liên thông hệ thống theo dõi đảm bảo truy xuất sữa từ bà mẹ hiến tặng ở NHSM chính tới trẻ sử dụng ở NHSM vệ tinh và ngược lại”.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Trinh - Trưởng khoa Phụ sản (BVĐK Quảng Nam), bệnh viện thành lập NHSM vệ tinh dựa trên nền tảng của một bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc khi 100% sản phụ sinh tại bệnh viện được hỗ trợ tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. Tuy nhiên mỗi năm có khoảng 300 trẻ sinh non, nhẹ cân điều trị bệnh lý phải cách ly mẹ cần nguồn sữa hiến tặng trong những ngày đầu sau sinh. Việc kết nối với NHSM Đà Nẵng để thành lập NHSM vệ tinh được kỳ vọng lan tỏa những tác động tích cực của sữa mẹ thanh trùng đến những đối tượng này.

“Hy vọng sự ra đời của NHSM vệ tinh Quảng Nam sẽ giúp cải thiện chất lượng chăm sóc trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non, giúp các bà mẹ hiểu thêm về tầm quan trọng của sữa mẹ. NHSM vệ tinh Quảng Nam sẽ là cầu nối giữa những bà mẹ thiện nguyện muốn hiến tặng sữa của mình và mang những dòng sữa đảm bảo an toàn đến những đối tượng đang cần sữa mẹ: những em bé sinh non, những em bé sinh ra không có điều kiện được nhận sữa mẹ do người mẹ bị bệnh nặng hoặc đang dùng những loại thuốc ảnh hưởng đến sữa mẹ…” - bác sĩ Kiều Trinh nói.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, việc kết nối NHSM vệ tinh từ Đà Nẵng đến Quảng Nam sẽ đem lại nguồn dinh dưỡng an toàn cho khoảng 1.000 trẻ sinh non, nhẹ cân, bệnh lý mỗi năm trên toàn tỉnh. Ngành y tế phấn đấu toàn bộ bệnh viện công và tư trong tỉnh áp dụng thành công tiêu chí bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ. Khi kết nối với NHSM vệ tinh tại BVĐK Quảng Nam, đảm bảo tất cả trẻ sinh ra tại Quảng Nam đều được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá của sữa mẹ.