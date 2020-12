Ngập lụt một số tuyến đường tại Điện Bàn, Hội An (clip)

(QNO) - Tính đến 12 giờ trưa nay 1.12, nước lũ dâng làm ngập một số tuyến đường tại thị xã Điện Bàn và TP.Hội An như ĐT608, khu làng gốm Thanh Hà, khu phố cổ Hội An và chưa có dấu hiệu rút.

Cảnh sát giao thông chốt chặn trên tuyến ĐT608 ngăn người dân từ Điện Bàn xuống Hội An. Ảnh: KHÁNH LINH

Từ khoảng 5 giờ sáng nay, nước tràn qua tuyến ĐT608 gây ngập một số điểm trên tuyến lưu thông từ Vĩnh Điện xuống Hội An, nặng nhất là đoạn đường phía trên chợ Lai Nghi (phường Điện Nam Đông, Điện Bàn). Lực lượng chức năng và cảnh sát giao thông Công an thị xã Điện Bàn đã bố trí lực lượng ngăn cấm người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân.

Tuyến ĐT608 ngập nặng đoạn gần chợ Lai Nghi. Ảnh: KHÁNH LINH

Tại TP.Hội An, nước lũ gây ngập một số tuyến đường trong và ngoài phố cổ như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Công Nữ Ngọc Hoa… Đặc biệt, các khu vực thấp như làng gốm Thanh Hà, xã Cẩm Kim, khu An Hội... nước ngập khá sâu. Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, tính đến 13 giờ trưa nay, mực nước dâng tại Hội An khoảng 1,7m, trên mức báo động II khoảng 20cm. Ngập nặng nhất là xã Cẩm Kim, ước tính 50% diện tích xã này đã chìm trong nước lũ.

Đường vào làng gốm Thanh Hà bị ngập sâu. Ảnh: KHÁNH LINH

Trước tình hình trên, hôm nay UBND TP.Hội An đã chỉ đạo các trường trên địa bàn xã Cẩm Kim và một số trường ở khu vực thấp lũ cho học sinh nghỉ học.

Clip ngập lụt tại Hội An: