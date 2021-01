Ngày 28.1, trao 20 suất học bổng trị giá 1 tỷ đồng cho học sinh khó khăn

(QNO) - Ngày 28.1.2021, Báo Quảng Nam sẽ phối hợp Công ty CP Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land) trao tặng 20 suất học bổng tổng trị giá 1 tỷ đồng đến học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai tại 4 huyện Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà My và Bắc Trà My do SonKim Land tài trợ.

Những suất học bổng này được trao đến các em học sinh bị mất cha mẹ và người thân trong đợt bão lũ cuối năm 2020, gia đình bị ảnh hưởng nặng (mất nhà, tài sản, sinh kế), học sinh thuộc gia đình đông con, diện khó khăn nhưng chưa được nhận bất kỳ hỗ trợ nào.



Ông Andy Han Suk Jung - Tổng Giám đốc SonKim Land chia sẻ: “Mặc dù năm 2020 công ty gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng vẫn cố gắng thực hiện các hoạt động thể hiện trách nhiệm với xã hội, vì biết rằng nhiều khu vực khó khăn cần chúng tôi hơn ai hết tại thời điểm này. Với mỗi suất học bổng là sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, SonKim Land hy vọng hỗ trợ các em phần nào cho đến khi hoàn thành chương trình THPT. Đặc biệt, công ty chọn thời điểm trước Tết Nguyên đán để trao tặng với mong muốn các em có một cái tết đủ đầy cũng như có động lực học tập hơn trong năm mới”.

SonKim Land là công ty bất động sản trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, luôn nỗ lực xây dựng và đóng góp cho cộng đồng bằng các hoạt động xã hội cụ thể như xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ các quỹ từ thiện để cùng cộng đồng phát triển và hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống.