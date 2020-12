Nghị lực của anh Dưỡng

(QNO) - Dù mắc căn bệnh bại não, nhưng chính nghị lực sống và tấm chân tình khiến anh Đinh Thế Dưỡng (thôn Ngọc An, xã Tam Tiến, Núi Thành) được mọi người quý mến, cảm phục.

Anh Đinh Thế Dưỡng sửa máy quạt bị hỏng. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Anh Đinh Thế Dưỡng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có 5 anh em trai, anh là con trai cả. Khi sinh ra anh đã mang trong mình căn bệnh bại não, các cơ bị teo, chân tay không cử động được. Hơn 10 năm nằm một chỗ, sữa là nguồn thực phẩm duy nhất để nuôi sống cơ thể anh.

Mãi đến năm 12 tuổi anh mới biết ăn cơm và bắt đầu tập đi lại nhưng cặp mắt bị lồi, bụng trướng to, chân tay co giật và giọng nói không rõ. Mặc dù hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nhưng từ những năm 1970 - 1972 cha mẹ anh đã từng đưa anh ra Bệnh viện Việt - Đức để điều trị. Qua một thời gian dài điều trị, cặp mắt dần hồi phục, bụng trở lại bình thường, tuy nhiên căn bệnh co giật không thuyên giảm và giọng nói vẫn không nghe rõ.

Bà Nguyễn Thị Lượng - mẹ anh Đinh Thế Dưỡng cho biết, tuy không được bình phục hoàn toàn nhưng sau khi điều trị, anh Dưỡng đi lại được, nghe và làm được một số việc vặt trong gia đình. Năm 1993, có người con gái cùng quê đem lòng yêu thương và được hai bên gia đình tạo điều kiện giúp đỡ, tác hợp hai người thành vợ chồng.

Năm 1994, vợ anh Dưỡng sinh con đầu lòng. Dù gia đình có thêm thành viên nhưng sau đó tình cảm vợ chồng anh “giữa đường đứt gánh”. Vợ chồng bà Lượng vừa làm ông bà nội, vừa làm cha mẹ nuôi đứa cháu lớn khôn, hiện nay đã lập gia đình và có công việc ổn định.

Dù sức khỏe không tốt nhưng anh Dưỡng rất chịu khó, hằng ngày phụ giúp công việc như cho tôm ăn, kiểm tra nước vào hồ tôm, gia cố bờ đập... Cha mẹ anh mua chiếc máy may để anh có thể làm việc, vừa đảm bảo sức khỏe. Thời gian đầu anh chỉ nhận sửa chữa, vá quần áo cũ, sau khi lành nghề anh mạnh dạn nhận may quần áo mới. Mặc dù chưa học nghề thợ may ngày nào nhưng anh may rất đẹp, được nhiều người trong và ngoài địa phương tin yêu giao việc. Hàng nhiều nên đôi khi anh phải ngồi hàng giờ trong bàn máy may để kịp giao hàng cho khách.

Ban ngày làm việc nhiều, đến tối căn bệnh co giật lên cơn liên tục, người mệt nhoài nhưng anh vẫn dành thời gian để đến các hộ mua hoặc xin những chiếc quạt điện bị hỏng đem về sửa chữa, tân trang thành những chiếc quạt hữu ích. Ai có nhu cầu anh sẵn sàng đáp ứng, giá cả tùy thích, ai bồi dưỡng bao nhiêu cũng được, anh không đòi hỏi. Riêng đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn thì anh tặng chứ không lấy tiền. Nghị lực sống và tấm lòng của anh Đinh Thế Dưỡng theo đó cũng lan tỏa khắp vùng quê này...