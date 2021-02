Nghĩa tình từ nước Đức

Nhiều gia đình tại Hội An đã được sửa chữa và xây mới nhà ở từ nguồn hỗ trợ của người dân TP.Wernigerode (Đức). Đây chỉ là một trong những hoạt động hỗ trợ đầy nghĩa tình của TP.Wernigerode dành cho TP.Hội An kết nghĩa.

Lãnh đạo 2 thành phố trồng cây xây dựng con đường cây xanh Wernigerode tại Hội An. Ảnh: Q.H

Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, Phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đến trao tiền hỗ trợ cho 2 hộ dân ở thôn Phước Trung (xã Cẩm Kim), mỗi hộ 50 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa lại nhà ở. Nhận được sự hỗ trợ này, bà Nguyễn Thị Bé (thôn Phước Trung) rất vui mừng vì có tiền để lợp lại mái tôn đã bị tốc hoàn toàn sau đợt bão lụt vừa qua. “Số tiền hỗ trợ này tôi sửa ngay ngôi nhà để có chỗ thờ cúng ông bà trong mấy ngày tết” - bà Bé nói.

Đến nay, Phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đã trao hỗ trợ cho 5/8 gia đình trên địa bàn thành phố để cải tạo, sửa chữa lại nhà ở. Đây là một phần trong nguồn kinh phí do Hội Văn hóa quốc tế TP.Wernigerode hỗ trợ người dân Hội An bị thiệt hại do bão lụt năm 2020 với số tiền là 23.635 euro (tương đương 651,6 triệu đồng).

Ông Võ Phùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho biết, trong tổng số tiền trên, hơn 200 triệu đồng dành để mua giống, cây trồng và hơn 400 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa 8 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, mỗi nhà từ 30 đến 50 triệu đồng. Riêng tại xã đảo Tân Hiệp có ngôi nhà của bà Hồ Thị Chính được hỗ trợ 150 triệu đồng để xây mới hoàn toàn.

Năm ngoái, TP.Hội An và thành phố kết nghĩa Wernigerode đã vượt qua gần 30 cặp thành phố khác (cùng đăng ký tham dự) để giành giải thưởng “Phát triển đối tác bền vững quốc gia Đức năm 2019” do Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển (CHLB Đức) trao hằng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thành tích đóng góp trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Cùng với giải thưởng này, mỗi thành phố còn nhận 30.000 euro (khoảng 800 triệu đồng) để sử dụng vào dự án phát triển mặt bằng đô thị theo hướng bền vững. Đây là kết quả hợp tác với nhiều dự án quan trọng mà 2 thành phố đã triển khai tại Hội An từ tháng 7.2013 đến nay như lễ hội “Đèn lồng Hội An” tại Wernigerode, con đường cây xanh Wernigerode tại Hội An, lễ hội bia Đức tại Hội An, hỗ trợ lao động Hội An sang làm việc tại Wernigerode…

TP.Wernigerode cũng đã góp vốn và kêu gọi Chính phủ Đức tài trợ cho hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Hội An (tổng số tiền gần 170.000 euro); Chính phủ Đức tài trợ 178.000 euro để phát triển giao thông bằng xe đạp và chương trình xe đạp chia sẻ miễn phí, chi phí thấp tại TP.Hội An...

Cùng đoàn doanh nghiệp 17 người đến từ bang Sachsen-Anhalt (CHLB Đức) sang thăm, làm việc tại Hội An, ông Thomas Wünsch - Trưởng đoàn, cho hay: “Lãnh đạo thành phố đã trao đổi với đoàn về những khả năng hỗ trợ lẫn nhau giữa hai thành phố Wernigerode và Hội An thông qua bang Sachsen-Anhalt. Theo đó, đoàn doanh nghiệp đã đề nghị Hội An tham gia hợp tác triển khai các dự án về thích ứng với biến đổi khí hậu, các lĩnh vực quản lý rác, quản lý chất thải, năng lượng tái tạo, năng lượng gió, quang điện; đào tạo đại học, đào tạo nghề”.

Được biết, dự án hợp tác đào tạo trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và điều dưỡng giữa Hội An với Wernigerode đã chính thức khởi động. Theo đó, 13 xã, phường tại Hội An, mỗi xã phường có ít nhất 2 học viên sẽ đăng ký khóa đào tạo. Học viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ cho vay vốn trang trải khoản học phí ban đầu với khóa tiếng Đức bằng B1.