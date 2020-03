Ngõ có hai phố thị

Họ là những hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau và cùng sinh sống từ bao đời trên một con đường nhưng thực tế lại là cư dân của hai đô thị khác nhau, bởi con đường An Dương Vương là ranh giới giữa Hội An và Điện Bàn.

Một đoạn đường An Dương Vương chia ranh giới bên này là Hội An bên kia là Điện Bàn. Ảnh: H.S

Hiện nay, phần phía đông của đường An Dương Vương thuộc phường Thanh Hà (TP.Hội An) còn phía tây đối diện thuộc địa giới hành chính của phường Điện Nam Đông (thị xã Điện Bàn). Theo những cụ cao niên ở địa phương, từ lâu lối đi này đã là ranh giới giữa Hội An - Điện Bàn và có cư dân cư ngụ đông đúc. Những năm chiến tranh, khu vực này là nơi dân tản cư tập trung trú ngụ nhưng được một thời gian bom đạn ác liệt thì mọi người cũng chuyển dần xuống Hội An.

Ngày trước, nơi đây cũng chứng kiến sự giao thương buôn bán giữa cộng đồng cư dân hai địa phương khi người dân Điện Nam hay mang nông sản ngang qua đây xuống Hội An còn người Cẩm Hà cũng thường tạt qua khu vực này để tới lui chợ Lai Nghi. Bây giờ, do chợ Lai Nghi nằm ở khu vực trũng thấp hơn nên cứ mỗi đận lụt to nhỏ là một số tiểu thương lại tất tả dọn đồ lên dốc Lai Nghi (nằm trên đường An Dương Vương), khi ngồi bên phía Hội An, lúc thì chuyển qua phía Điện Bàn đối diện dựng chợ “chồm hổm” buôn gánh bán bưng một vài hôm để chờ nước rút, lao xao cả ngõ phố.

Hai làng, giờ là hai bên phố chung một con đường, sinh ra những tình huống đôi lúc tréo ngoe. Bà Mười Ua, bà Xin… đều có quê gốc ở Điện Bàn, lấy chồng về phường Thanh Hà (Hội An) và nương vào con đường này với những quán mỳ Quảng, tạp hóa để làm kế sinh nhai mấy chục năm rồi.

Trẻ con thì chẳng mảy may nhận thức về ranh giới, mấy chục năm nay phụ huynh trên con đường này phải lọ mọ giải thích cho chúng câu hỏi ngô nghê vì sao những đứa bạn đối diện nhà mình chiều nào cũng túm tụm bắn bi, chơi đuổi bắt nhưng sáng ra đứa thì xuôi xuống trường Bùi Chát (Thanh Hà) đứa thì ngược lên trường Hồ Xuân Phương (Điện Nam Đông) để đi học.

Càng “oái ăm” hơn khi bị lũ trẻ vặn vẹo rằng sao mình học ở Hội An còn hàng xóm sát vách nhà mình lên Điện Bàn học. Hóa ra, ở phía đông của con đường này, có khoảng hơn 200 mét (từ Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh đến ngã 3 dốc Lai Nghi) lại thuộc địa phận của phường Điện Nam Đông. Lớn hơn một chút, những cậu bé cô bé ngày nào vẫn không thể chung mái trường trung học phổ thông, đành lỡ những lần hò hẹn cùng nhau đạp xe đến trường vì quy định phân luồng giáo dục.

Ngõ có hai phố thị nhưng sớm tối đi về trên một con đường. Có những điều tưởng như rất gần nhưng đâu hay lại có chuyện phải chia đôi ngả rẽ…