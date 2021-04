Ngư cụ 6 gia đình ngư dân bị thiêu rụi, nghi có người đốt phá

(QNO) - Toàn bộ ngư lưới cụ, thuyền máy, thuyền thúng của 6 hộ gia đình thôn Bình Tịnh (xã Bình Minh, Thăng Bình) cất trong 3 lán trại liền kề bất ngờ phát hỏa cháy rụi trong đêm. Ngư dân đặt nghi vấn có người phóng hỏa đốt phá và đã trình báo cơ quan công an điều tra.

Ba lán trại cất thuyền thúng và ngư lưới cụ bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: T.C

Trắng tay sau hỏa hoạn

Trao đổi với PV Báo Quảng Nam, ngư dân Võ Thành Kim (SN 1964, tổ 1, thôn Bình Tịnh) cho hay, khoảng 20 giờ đêm 19.4 vừa qua, ông nhận tin báo của người dân về việc 3 lán trại nơi ông cùng 5 hộ gia đình khác cất thuyền thúng và ngư lưới cụ bốc hỏa, cháy dữ dội.

Khi ông và những ngư dân khác có mặt tại hiện trường, lửa đã bốc cao, toàn bộ tài sản cất trong các lán trại chừng 200m2 bị thiêu rụi hoàn toàn. “Lửa cháy lớn, thời điểm chúng tôi tới hiện trường thì gió mạnh nên không cách nào dập lửa, đành bất lực nhìn tài sản cháy trụi” - ông Kim kể.

Gia đình ông Võ Thành Kim thiệt hại 3 tấm lưới trong vụ cháy. Ảnh: T.C

Sau vụ cháy, vợ chồng ông Kim thiệt hại 3 tấm lưới trị giá 14,5 triệu đồng. Những tấm lưới này ông vừa trang bị, đi biển được đúng một chuyến thì xảy ra vụ cháy, mất trắng.

Thiệt hại nặng nhất là ông Trần Công Trượng (SN 1960, tổ 2, thôn Bình Tịnh). Ông Trượng để một thuyền máy, một thúng tròn, 3 tấm lưới đều hơn 500 sải, một dàn mành đánh bắt mực cơm vừa làm xong chưa kịp sử dụng và rất nhiều ngư cụ khác trong lán trại. Tất cả bị cháy trụi.

Tương tự, các gia đình ngư dân còn lại cũng đều trắng tay sau hỏa hoạn. Thống kê sơ bộ, vụ cháy gây thiệt hại hơn 120 triệu đồng.

Ngư dân Võ Thành Kim thông tin về vụ cháy:

Your browser does not support the video tag.

Ngư dân Phan Lương (SN 1975, tổ 1, thôn Bình Tịnh) cho biết, cả gia đình sống nhờ nghề biển của hai vợ chồng. Bây giờ là thời điểm đánh bắt rộ nhất trong năm, thu nhập mỗi ngày ít nhất cũng vài trăm nghìn đồng, có khi lên đến 2 - 3 triệu đồng.

Từ sau vụ cháy, ông Lương buộc phải đi cào ốc ruốc để kiếm tiền trang trải. “Mỗi tấm lưới có giá vài triệu đến cả chục triệu đồng, sắm sửa xong còn chưa kịp trả hết tiền nợ cho chủ buôn thì xảy ra cháy, gia đình thêm khó khăn” - ông Lương nói.

Hiện trường vụ cháy đêm 19.4 (ảnh người dân cung cấp).

Sau vụ cháy, công an và chính quyền xã Bình Minh đã đến hiện trường, thu thập thông tin từ các hộ dân. Những hộ này cho rằng nguyên nhân vụ cháy là do có người cố tình hủy hoại tài sản, bởi trước nay người dân vẫn tập kết đồ đạc ở lán trại gần biển, chưa từng xảy ra vụ việc tương tự.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có một thanh niên đang chơi ở biển thấy ngọn lửa bất ngờ bùng lên và một người rời đi rất nhanh khỏi hiện trường, càng làm dấy lên nghi ngờ của người dân về việc tài sản bị đốt phá.

Đang tích cực điều tra

Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết: “Hiện vụ việc do Công an huyện Thăng Bình thụ lý hồ sơ, phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp xử lý. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an xác minh, trước mắt chính quyền đã nắm thông tin và động viên ngư dân bị thiệt hại”.

Tất cả thuyền thúng và ngư lưới cụ của 6 hộ gia đình chỉ còn là tro tàn. Ảnh: T.C

Theo ngư dân Võ Thành Kim, năm ngoái cũng từng có một lần thuyền thúng của ngư dân neo ngoài biển bị kẻ xấu cắt dây, trôi dạt ra gần tới biển Cù Lao Chàm (Hội An). Rất may thuyền của ngư dân địa phương hoạt động khu vực này phát hiện, lai dắt về. Sau vụ cháy, ngư dân nhặt nhạnh lại từng khối chì lưới để tìm cách tái chế nhưng hầu như đều đã hư hỏng không thể tái sử dụng.

“Điều lạ là xưa đến nay 6 hộ gia đình chúng tôi không có thù hằn, xích mích gì lớn. Vụ cháy xảy ra quá nhanh, nên khó có thể nói là do sự cố hy hữu. Chúng tôi tình nghi có đối tượng cố tình phá hoại tài sản” - ông Kim nói.

Ông Kim nói thêm rằng tất thảy ngư dân của 6 hộ gia đình đã có tuổi, nguồn sống phụ thuộc vào nghề đánh bắt gần bờ. Nay cháy sạch, không biết lấy gì làm ăn. “Rất mong công an sớm làm rõ, xử lý thật nghiêm để tình trạng này không tái diễn, đền bù thiệt hại về kinh tế cho 6 hộ gia đình” - ông Kim mong mỏi.

Ngư dân thiệt hại nặng sau vụ cháy:

Your browser does not support the video tag.

Lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình cho hay đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, lấy lời khai những người liên quan, kể cả nhân chứng phát hiện vụ việc.

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu công an xác định có nhiều dấu vết cho thấy có người cố tình gây ra vụ cháy. Tuy nhiên cần phải xác minh, làm rõ thêm nhiều thông tin. Công an huyện đang tích cực vào cuộc và sẽ sớm thông tin sau khi có kết luận điều tra.