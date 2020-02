Người dân lại ngăn cản xe của công ty môi trường vào bãi rác

(QNO) - Nhiều ngày qua, người dân xã Đại Hiệp (Đại Lộc) và Tam Xuân 2 (Núi Thành) ngăn cản xe chở rác vì cho rằng mùi hôi thối từ các bãi rác ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống.

Người dân “lập chốt” chặn xe chở rác vào bãi rác Đại Hiệp. Ảnh: TRIÊU NHAN

Dân không đồng tình gia hạn hoạt động bãi rác Đại Hiệp

Người dân thôn Phú Quý (xã Đại Hiệp) cho biết, nguyên nhân họ ngăn cản xe chở rác là do không đồng tình với chủ trương kéo dài thời gian đóng cửa bãi rác Đại Hiệp trong lúc chờ xây dựng lò đốt rác mới.

Túc trực tại khu vực đường vào bãi rác Đại Hiệp vào trưa 22.2, ông Nguyễn Hùng (thôn Phú Quý) cho biết, bãi rác này hoạt động 19 năm, đến cuối năm 2017 hết thời hạn và phải đóng cửa theo quy định. Song, suốt hơn 2 năm qua, bãi rác vẫn chưa dừng hoạt động theo cam kết tại nhiều buổi đối thoại với dân trước đó. Hiện bãi rác tiếp tục được gia hạn đóng cửa đến tháng 6.2021 để chờ lò đốt rác Đại Nghĩa xây dựng xong.

“Chúng tôi không chịu nổi mùi hôi thối, nước thải đen ngòm từ bãi rác xâm nhập vào nguồn nước ngầm trong thôn và nhiều khu vực lân cận được nữa. Cánh đồng sản xuất lúa gần bãi rác liên tục thất thu vì cây lúa cao lớn, xanh bất thường, năng suất suy giảm. Cũng chẳng ai muốn ăn hạt gạo ở cánh đồng này vì lo ngại nhiễm bẩn, làm lúa chủ yếu để nuôi gia súc” - ông Hùng nói.

Rác được phủ bạt, xử lý, chôn lấp sau khi đưa vào bãi rác Đại Hiệp. Ảnh: TRIÊU NHAN

Ông Lê Khánh Vang (thôn Phú Quý) cho biết, tại các buổi đối thoại trước đó, phía Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam có hứa hỗ trợ phần thất thu năng suất và nước sạch cho người dân trong thôn, nhưng đến nay chưa thực hiện đúng cam kết.

Theo ông Đinh Công Sơn - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Phú Quý, đây không phải là lần đầu tiên người dân trên địa bàn chốt chặn, ngăn cản xe vào bãi rác mà sự việc đã diễn ra liên tục nhiều năm. Mỗi lần như vậy, chính quyền thôn đến vận động người dân phải giữ bình tĩnh, không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự; đồng thời báo cáo lên cấp trên giải quyết.

Ông Sơn cho biết, ngày 20.2.2020, cuộc đối thoại giữa UBND huyện, Sở Tài nguyên & môi trường, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam với người dân bất thành. Người dân không đồng tình với chủ trương xin gia hạn hoạt động bãi rác Đại Hiệp của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam.

“Thực tế, người dân ở đây phải gánh chịu ô nhiễm từ bãi rác đã nhiều năm rồi, đời sống, môi trường, kinh tế bị ảnh hưởng nặng. Trong khi chính sách hỗ trợ cho người dân không đảm bảo. Song, nếu người dân cứ tiếp tục chốt chặn thì toàn bộ lượng rác thải phát sinh mỗi ngày trên địa bàn huyện sẽ ứ đọng, không ai thu gom, lại vô cùng nghiêm trọng hơn nữa” - ông Sơn nói.

Bãi rác Đại Hiệp được gia cố, cơi nới trong lúc chờ hoàn thành lò đốt rác Đại Nghĩa. Ảnh: TRIÊU NHAN

Ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp thông tin, trong thời gian chờ thi công lò đốt rác Đại Nghĩa, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam sẽ tiếp tục đổ rác vào các hộc dự phòng ở bãi rác Đại Hiệp và khu vực được cơi nới.

“Chính quyền cấp xã, huyện, tỉnh, Sở Tài nguyên & môi trường, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam đã ký cam kết về thời hạn kéo dài bãi rác đến 30.6.2021. Tuy nhiên, đó là cam kết của chính quyền, còn phải chờ sự đồng thuận của người dân nữa. Ở phạm vi cấp xã, chúng tôi sẽ cố gắng tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự hài hòa giữa các bên. Còn thẩm quyền giải quyết thuộc tỉnh, huyện và Sở Tài nguyên & môi trường” - ông Tịnh nói.

Tam Xuân 2 đẩy mạnh công tác vận động

Tại xã Tam Xuân 2, tối 21.2, ông Trần Thanh Xuân - Chủ tịch UBND xã thông tin, chính quyền địa phương đang đẩy mạnh vận động người dân thôn Bích Nam chấp thuận chủ trương của tỉnh về việc tiếp tục để khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 hoạt động trong khi chờ đợi đầu tư, xây dựng khu xử lý rác thải công nghệ cao tại xã Tam Thạnh.

Trước đó, người dân phản ánh đến UBND xã Tam Xuân 2 về việc ngày 19 - 20.2 có mùi hôi thối bốc ra từ khu xử lý rác thải Tam Xuân 2. Có khoảng 6 hộ dân đến khu xử lý rác yêu cầu dừng xe vận chuyển rác vào bãi.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo UBND xã đã đến hiện trường kiểm tra thực tế và xác định trong khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 có mùi hôi thối bốc lên. Lãnh đạo chính quyền địa phương đã đề nghị một xe chở rác tạm thời không đưa rác vào khu xử lý; đồng thời thực hiện công tác vận động nhân dân.

Chiều 20.1, Đảng ủy, UBND xã Tam Xuân 2 có buổi làm việc với Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam, đề nghị phía công ty thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường như cam kết trước đó với người dân. Phía công ty đã đồng ý khắc phục ngay sự cố mùi hôi thối, tạm thời giảm số lượng xe vận chuyển rác vào khu xử lý. Đồng thời thống nhất việc người dân tham gia giám sát công tác xử lý rác thải tại khu xử lý theo yêu cầu của nhân dân thôn Bích Nam (dựa trên nội dung cam kết tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Núi Thành, xã Tam Xuân 2, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam với nhân dân địa phương ngày 25.10.2019). Tổ giám sát gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn và 3 hộ dân thôn Bích Nam.

Tuy nhiên, đến chiều 21.2, một số hộ dân lại tiếp tục cản trở các xe chở rác ra vào khu xử lý rác thải Tam Xuân 2. Chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, đại diện các hội - đoàn thể đã tiến hành vận động nhân dân giữ bình tĩnh, đảm bảo an ninh trật tự và lập biên bản vụ việc. Tối cùng ngày, giữa một người dân và một tài xế xe chở rác có lời qua tiếng lại và giằng co, sau đó người dân tụ tập đông. Chính quyền xã đã yêu cầu công an vào cuộc làm rõ.

Tối 21.2, ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam cho biết, phía công ty đã thực hiện các quy trình xử lý rác thải theo đúng quy định. Tuy nhiên, công ty sẽ cố gắng hạn chế mùi từ rác thải phát tán ra không khí để không ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

“Tại thời điểm này, công ty đã cho dừng hoạt động của các xe vận chuyển rác ra vào khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 để chờ chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền người dân” - ông Dũng cho hay.