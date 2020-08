Người Hội An đồng tâm chống dịch

Trong thời điểm khó khăn của đại dịch, tình người Hội An đã và đang được biểu hiện bằng những việc làm cụ thể. Từ những bữa ăn cho đến ly nước uống hay chiếc khẩu trang,… sự đồng cảm, sẻ chia dần lan tỏa nơi “phố chật người đông” này.

Những suất ăn được chuyển vào khu cách ly mỗi ngày. Ảnh: QUỐC HẢI

Đã một tuần qua, ngày hai buổi sáng chiều, anh Trần Trung Xê ở phường Cẩm Nam chạy chiếc ô tô bán tải quanh TP.Hội An phát thanh nội dung tuyên truyền của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố. Là giám đốc một công ty chuyên dịch vụ âm thanh ánh sáng, có sẵn phương tiện, thiết bị, anh kết nối với một số công ty hoạt động cùng lĩnh vực trên địa bàn phân chia lịch trình, khu vực tuyên truyền nhằm tránh sự chồng chéo và có thể đưa được nội dung phòng chống dịch đến với người dân.

“Mình làm mỗi người một việc, ai cũng đồng tâm phòng chống mới sớm đẩy lùi dịch bệnh” - anh Xê nói. Tham gia tuyên truyền, tuổi trẻ 13 xã, phường trên địa bàn thành phố cũng vào cuộc bằng xe máy và loa di động chạy khắp đường làng ngõ xóm để phát đi những thông tin phòng chống dịch bệnh.

Ở một tuyến khác, khi Hội An xuất hiện các ca dương tính với Covid-19, hàng trăm trường hợp F1 phải đi cách ly tập trung, cả nghìn trường hợp F2 phải cách ly tại nhà,… thì hàng chục nhóm thiện nguyện và hàng trăm cá nhân tại Hội An cũng chung tay cùng thành phố chống dịch. Thật sự ấm lòng khi những ngày qua, hàng chục nhóm thiện nguyện cùng hàng trăm cá nhân đã tận tình mang từng chai nước, ly nước cam, ly chè hay suất ăn và cả những trang thiết bị y tế đến với các khu cách ly tập trung, những chốt chặn phòng dịch và 2 khối phố An Hội, Thịnh Mỹ đang bị phong tỏa.

Phân gói rau sạch sẻ chia cùng các hộ gia đình đang bị phong tỏa.

Trên Facebook, trang “Chung tay đẩy lùi COVID-19” với gần 500 thành viên đã được lập. Admin của trang này chia sẻ: “Những ngày vừa qua, rất nhiều nhóm, nhiều bạn đang cật lực phân phối nhu yếu phẩm, thực phẩm từ những mạnh thường quân đến tận tay người cần giúp đỡ, hỗ trợ trong dịch Covid. Nhưng vì các nhóm hoạt động riêng lẻ không nắm thông tin của nhau, từ đó hàng hóa phân phối trùng lắp, chỗ thì nhiều vô kể, chỗ thì không có. Nhất là thức ăn hỗ trợ cho những người phục vụ, những người tình nguyện, những bệnh nhân,... chỗ thì không nhận được suất nào, chỗ thì nhận vài ba suất. Vì vậy, tôi muốn lập group này để cung cấp thông tin về địa điểm, số lượng, nhu cầu, người liên hệ một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất, để các nhóm có thể phục vụ kịp thời hơn, tốt hơn, tránh chồng chéo, gây lãng phí, làm phụ lòng những người đã trao gửi niềm tin, ủng hộ vật chất lẫn tinh thần cho chúng ta”.

Những ngày qua, cùng với tổ chức thăm hỏi các lực lượng phòng dịch, hỗ trợ thực phẩm cho người dân tại các khu cách ly, vùng bị phong tỏa, Mặt trận cùng với các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố cũng đã và đang tiếp nhận nhiều sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân chung tay cùng Hội An phòng chống dịch.

“Qua khó khăn mới thấy tình người Hội An. Những bữa cơm, ly nước, chai sữa được những người mẹ, người chị dậy từ 4, 5 giờ sáng cung cấp cho các khu cách ly; những quả đu đủ, những bó rau muống được cắt vội cùng góp thực phẩm, điều đó rất đáng trân quý. Qua khó khăn này, Nhân dân thành phố đoàn kết với nhau hơn, hiểu nhau hơn và nghĩ về một quyết tâm lớn chung tay đẩy lùi dịch bệnh” - ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An chia sẻ.