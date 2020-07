Người “tiếp lửa” phong trào

Các công việc, cuộc vận động tại cơ sở, bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Minh (Thăng Bình) luôn hăng hái đi đầu, như một sự tiếp lửa cho các cán bộ trẻ địa phương khi xuống làm việc với nhân dân...

Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Minh khui heo đất góp quỹ đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Ảnh: N.Đ

Khi người dân đồng thuận

Tuyến nối đường ĐT613 đi bến cá Tân An (thôn Tân An, xã Bình Minh) đang được thi công, mở rộng ra 11,5m khiến hàng chục hộ dân tổ 2 (thôn Tân An) bị ảnh hưởng đất đai, vật kiến trúc có giá trị lớn. Trong số này, gia đình bà Lê Thị Hường bị thiệt hại nặng nhất, ước tính hơn 100 triệu đồng. Nhưng cũng như các hộ dân khác, qua công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận và tổ chức đoàn thể xã, gia đình bà Hường đồng thuận và sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Bà Hường chia sẻ: “Không tính giá trị đất hiến, công trình hàng rào cổng ngõ được xây dựng kiên cố có giá trị hàng trăm triệu đồng. Người dân trong tổ đều tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào cổng ngõ để làm đường, gia đình tôi cũng thống nhất”.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối ĐT613 đi bến cá Tân An do UBND xã Bình Minh làm chủ đầu tư. Từ khi có chủ trương làm đường, bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Minh phối hợp các thành viên trong 4 tổ chức đoàn thể của xã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận, tự nguyện hiến đất và vật kiến trúc bị ảnh hưởng bởi dự án không có kinh phí bồi thường, hỗ trợ.

“Nhờ chú trọng công tác tuyên truyền, vận động mà lâu nay, nhiều công việc, mô hình tại cơ sở đều được triển khai hiệu quả, nhân dân hưởng ứng tích cực” - bà Hoa cho biết.

Đi trước, thúc đẩy phong trào

Ông Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình đánh giá, những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Minh triển khai rất hiệu quả các phong trào và được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ghi nhận, biểu dương. Từ thực tiễn, nhiều mô hình do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Minh xây dựng và phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng cao của nhân dân.

Tròn 14 năm công tác chuyên trách Mặt trận xã Bình Minh, với uy tín, giàu kinh nghiệm trong công tác vận động tại cơ sở, bà Nguyễn Thị Hoa luôn hăng hái đi đầu, như một sự tiếp lửa trong cán bộ Mặt trận, các đoàn thể xã, góp phần thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động.

Nơi đâu công việc có vướng mắc, hay mô hình mới được triển khai thí điểm, bà Hoa đều có mặt nắm bắt, xoắn tay áo vào cùng thực hiện. Bà tâm niệm, bản thân luôn xác định phải lấy cơ sở làm nòng cốt cho mọi phong trào, luôn gần gũi và tạo được sự đoàn kết, đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa quê hương phát triển.

Gắn bó mật thiết với cơ sở, bà Nguyễn Thị Hoa chủ động phối hợp với các đoàn thể xã xây dựng các mô hình học và làm theo Bác phù hợp, thiết thực với tình hình ở các khu dân cư, có sức lan tỏa trong cộng đồng như “Nồi bánh tình thương”, bảo vệ môi trường, vì sức khỏe cộng đồng...

“Tôi luôn tâm niệm học và làm theo gương Bác phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với vị trí công tác, chứ không nói suông. Vậy nên, hằng năm bản thân tôi đều suy nghĩ và phối hợp với các đoàn thể xã xây dựng thực tế một mô hình, qua thực tiễn áp dụng mô hình nào hiệu quả thì đánh giá nhân rộng, còn lại cho duy trì ở các khu dân cư phù hợp” - bà Hoa tâm sự.