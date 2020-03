Người truyền cảm hứng sáng tạo

LỮ ĐINH HÀ MY | 24/03/2020 10:12

Mới 32 tuổi nhưng đã có 35 bài báo quốc tế chuyên ngành y khoa, cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - TS.Trần Ngọc Đăng là tấm gương nghiên cứu khoa học cần mẫn của Trường Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh và tạo cảm hứng cho nhiều ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên.

TS.Trần Ngọc Đăng trao đổi với sinh viên về những ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp..

TS.Trần Ngọc Đăng (SN 1988, quê TP.Tam Kỳ), hiện công tác tại Trường Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh với vai trò giảng viên bộ môn sức khỏe môi trường và là Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên ngành y (GIC). Năm 2019, Trần Ngọc Đăng hoàn thành bằng tiến sĩ chuyên ngành khoa học chăm sóc con người tại Đại học Tsukuba, học bổng toàn phần của Chính phủ Nhật Bản.

Anh chia sẻ: “Thời điểm đó còn là sinh viên Trường Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh, mình phát hiện Đại học Tsukuba tuyển sinh khóa học mùa hè nhưng chỉ dành cho sinh viên sau đại học, mình đang là sinh viên nên chưa đủ tiêu chuẩn. Nhưng thấy khóa học hay quá rồi quyết tâm đánh liều, nộp đơn, kèm theo minh chứng tiếng Anh, chứng chỉ liên quan đến khóa học, đồng thời gửi thư tiến cử cho thầy trưởng khoa và may mắn được nhận học”.

Quá trình học tập và nghiên cứu, TS.Đăng đã có 35 bài báo quốc tế chuyên ngành được đăng trên các tạp chí Environmental Health Perspective, Scientific Reports, American journal of Public Health… Bài có lượt trích dẫn nhiều nhất được đăng trên tạp chí The Lancet Planetary Health vào năm 2017 với 70 lần trích dẫn.

Trở về nước, TS.Đăng đã truyền cảm hứng và tạo động lực cho nhiều bạn trẻ trên con đường sáng tạo, khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế. Cử nhân y tế Nguyễn Thị Thu Thảo kể: “Vào năm 4 đại học em có làm một đề tài tốt nghiệp về mô hình dự báo sốt xuất huyết tại địa bàn TP.Hồ Chí Minh. TS.Trần Ngọc Đăng là giảng viên hướng dẫn của em, với sự nhiệt tình, thầy đã tiếp lửa quá trình nghiên cứu khoa học và em đã làm việc ở GIC cho đến bây giờ”.

GIC là nơi ươm mầm cho những ý tưởng sáng tạo và kết nối nguồn lực khởi nghiệp cho các bạn trẻ. Năm 2019, dưới sự dẫn dắt của PGS-TS.Phạm Lê An (Giám đốc GIC), TS.Trần Ngọc Đăng cùng 2 đội sinh viên tham dự Cuộc thi đổi mới sáng tạo y tế quốc tế diễn ra tại Đại học Chen-Kung (Đài Loan) với 12 đội thi trên toàn thế giới. Đội sinh viên thứ nhất của Trường Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh với giải pháp chỉnh hình chân cho trẻ sơ sinh đã đoạt giải nhì trong cuộc thi. Đội còn lại với máy đo trầm cảm bằng cách đo điện não, ban giám khảo đã trao giải trình bày xuất sắc nhất.

Cảm nhận về TS.Đăng, PGS-TS.Phạm Lê An nhận xét: “Đăng là người nhiệt huyết, có tâm, có tầm. Anh được kỳ vọng là người kế tục sự nghiệp, thực hiện hoài bão của nhiều thế hệ đàn anh trong trường”.

Tháng 9.2019, PGS-TS.Phạm Lê An cùng TS.Trần Ngọc Đăng xin được tài trợ của Quỹ khoa học quốc gia Nafosted (đồng tài trợ bởi Hội đồng y khoa quốc gia Úc) một dự án thử nghiệm hiệu quả khẩu trang bảo vệ trẻ em khỏi tác động ô nhiễm không khí do giao thông. Nhóm nghiên cứu dự án đã nghiên cứu lâm sàng để xem khẩu trang y tế, vải, N95 có bảo vệ được sức khỏe trẻ em trước bụi mịn hay không. Kết quả, N95 là khẩu trang đạt tiêu chuẩn về lọc bụi mịn, vi khuẩn hơn 95% và có thể phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona, lây lan chính qua đường hô hấp.

“Chúng tôi rất vui và hãnh diện khi có những đàn em, học trò và cũng là người đồng hành. Tôi làm việc rất nhiều với đàn em và đồng nghiệp người Quảng Nam. Ngay trong trường có TS.Nguyễn Duy Vinh người Quảng Nam là một trong những người xuất sắc như TS.Đăng. Có lẽ từ mảnh đất khó khăn và khắc nghiệt, người Quảng đã có tinh thần hiếu học, học giỏi từ xưa đến giờ. Quan trọng nhất là người Quảng có tinh thần làm việc nhóm tốt và tôn sư trọng đạo. Và tôi tin chắc rằng đây là điểm mạnh của những nhân tài đất Quảng” - PGS-TS.Phạm Lê An bày tỏ.