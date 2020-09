Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2: An toàn ổn định trong vận hành và phòng chống thiên tai

Chiều 28.9, chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 (Công ty Thủy điện Sông Tranh) phối hợp với UBND huyện Bắc Trà My tổ chức hội nghị truyền thông phòng chống giảm nhẹ thiên tai năm 2020.

Thời gian qua, giữa chủ đầu tư và các cấp chính quyền huyện Bắc Trà My phối hợp hiệu quả trong cung cấp thông tin, vận hành điều tiết nước của nhà máy, an toàn hồ, đập, đến vùng hạ lưu. Đặc biệt, triển khai báo động cấp độ thiên tai qua tin nhắn điện thoại để người dân chủ động ứng phó; kịp thời thông tin về diễn biến của hiện tượng động đất trong khu vực. Kết quả kiểm định an toàn đập của đơn vị tư vấn độc lập gần đây cho thấy, đập chính, đập phụ và các công trình trên tuyến áp lực của thủy điện Sông Tranh 2 đảm bảo an toàn ổn định trong vận hành và phòng chống thiên tai, lũ lụt.