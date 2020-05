Nhiều bến thủy nội địa tự phát vận chuyển du khách

Sở Giao thông vận tải thông tin, địa bàn các huyện, thị xã, thành phố gồm Duy Xuyên, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An và Tam Kỳ đều có các bến đường thủy nội địa tự phát hoạt động vận chuyển khách.

Điểm giao nhau dễ xảy ra tai nạn giữa đường nhánh với đường Hồ Chí Minh tại lý trình km1384, đoạn qua địa bàn Phước Sơn. Ảnh: CÔNG TÚ

“Nở rộ” nhất là tại Hội An, nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ khu du lịch sinh thái có bến du lịch để phục vụ nhu cầu đi lại bằng thuyền máy hoặc thuyền thúng (1.097 thuyền thúng) của du khách tham quan trên sông. Qua kiểm tra thực tế, ngành chức năng cho biết, dọc tuyến sông Cẩm Thanh hình thành các bến do chủ khu du lịch, chủ nhà hàng, nhà dân tự ý mở đường và làm điểm neo đậu thuyền, thúng để du khách tham quan. Với tuyến sông Hội An, dọc hai bên bờ khi xây dựng lan can có để lại điểm xuống sông nên các phương tiện tận dụng những vị trí này đón, trả khách.

Điểm cuối dự án đường 129 giai đoạn 2 kết nối với đường vào sân bay Chu Lai đang vướng mặt bằng thi công. Ảnh: T.C.T

Cũng thuộc địa bàn Hội An, trên nhánh phụ sông Thu Bồn 1, các tàu chở khách du lịch hoạt động đón, trả khách và neo đậu tại bến thuộc xã Cẩm Kim rất nhiều dù chưa hề được cấp giấy phép mở bến của cơ quan có thẩm quyền. Vẫn tại nhánh sông này, bến Thanh Hà chưa được cấp phép, cộng thêm phương tiện chưa được cấp biển hiệu hoạt động du lịch nhưng vẫn chở khách du lịch. Vào buổi sáng, phương tiện đi trên tuyến sông Cổ Cò thường đón khách khu vực trước khách sạn Victoria.

Quốc lộ 40B qua địa bàn Phú Ninh thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Ảnh: HOÀI AN

Bến Triêm Tây thuộc xã Điện Phương (Điện Bàn) nằm phía bờ trái nhánh phụ sông Thu Bồn, khu vực phía thượng lưu cầu Câu Lâu cũ thuộc thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) có ghe, thuyền cập vào đưa, đón khách dù chưa được cấp phép mở. Ở Núi Thành, hai điểm tự ý mở bến ven tuyến sông Trường Giang để đón, trả khách du lịch tại khu nghỉ dưỡng của Công ty TNHH Le Domaine de Tam Hải, thuộc địa bàn thôn 4, xã Tam Hải. Còn tại Tam Kỳ, phương tiện tổ chức đón, trả khách tại sông Bàn Thạch để vận chuyển khách xuống Cửa Lở ở xã Tam Hải tham quan.