Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4.2021

(QNO) - Đánh đập vật nuôi bị phạt đến 3 triệu đồng; thẻ bảo hiểm y tế mới được đưa vào sử dụng; thêm một loại phí hải quan... là những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 4.2021.

Đánh đập vật nuôi bị phạt đến 3 triệu đồng

Theo Khoản 1 Điều 29 của Nghị định 14 (có hiệu lực từ 20.4), hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi bị phạt 1 - 3 triệu đồng. Đối với cơ sở giết mổ tập trung, nếu đánh đập vật nuôi trước khi giết mổ hoặc không có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ cũng sẽ bị phạt tiền 3 - 5 triệu đồng.

Nghị định cũng chỉ rõ, với mô hình chăn nuôi nông hộ (chăn nuôi nhỏ lẻ tại hộ gia đình), nếu không có biện pháp xử lý phân, nước thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường và gây ảnh hưởng đến người xung quanh sẽ bị phạt từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới

Từ ngày 1.4, Quyết định 1666 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức có hiệu lực. Theo đó, mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới được áp dụng với nhiều cải tiến so với trước đây. Kích thước thẻ nhỏ gọn như một chiếc thẻ ATM, chỉ dài 85,6mm và rộng 53,98mm trong khi mẫu thẻ cũ dài đến 98mm và rộng 66mm. Thẻ sẽ được in plastic sau khi in, thay vì chỉ là một mảnh giấy mỏng manh như thẻ cũ. Do đó sẽ hạn chế được tình trạng nhàu nát, ẩm mốc, rách hỏng khi gặp nước…

Mã số thẻ sẽ chỉ còn 10 chữ số (chính là mã số bảo hiểm xã hội) thay vì 15 ký tự như trước đây. Mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được thể hiện tại góc bên phải của thẻ, theo các ký tự từ 1 đến 5. Mặt sau của thẻ có các thông tin về nơi cấp, đổi thẻ; hướng dẫn kiểm tra chi phí khám chữa bệnh - những thông tin mà mẫu thẻ trước đây không hề có.

Điều kiện miễn thuế nhập khẩu 5 năm với vật tư, linh kiện

Nghị định 18 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 25.4. Theo nghị định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được sẽ được miễn thuế nhập khẩu trong 5 năm để sản xuất phục vụ các dự án như đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ…

Thêm một loại phí hải quan

Thông tư 14 có hiệu lực từ ngày 15.4 bổ sung một loại phí hải quan mới là phí cấp, cấp lại sổ tạm quản (sổ ATA) đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập theo Nghị định 64. Cụ thể, mức thu phí hải quan cấp sổ ATA là 1 triệu đồng/sổ và phí cấp lại sổ ATA là 500 nghìn đồng/sổ.

Ngoài bổ sung loại phí nêu trên, mức thu các loại phí khác vẫn được giữ nguyên như trước đây. Trong đó, phí hải quan đối với hàng xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh là 200 đồng/tờ khai; lệ phí đối với phương tiện quá cảnh đường bộ (ô tô, đầu kéo, máy kéo) là 200 nghìn đồng/phương tiện…

Thời gian làm việc của hệ thống thanh toán liên ngân hàng

Thông tư 21 sửa đổi Thông tư 37 của Ngân hàng Nhà nước về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia (TTLNH) có hiệu lực từ ngày 1.4. Theo đó, các thời điểm áp dụng trong Hệ thống TTLNH được quy định như sau:

Thời điểm Hệ thống TTLNH bắt đầu nhận lệnh thanh toán giá trị cao, lệnh thanh toán giá trị thấp và kết quả quyết toán ròng từ các hệ thống khác: 8 giờ của ngày làm việc; thời điểm Hệ thống TTLNH bắt đầu nhận lệnh thanh toán ngoại tệ: 9 giờ của ngày làm việc.

Thông tư 21 quy định rõ thời điểm ngừng nhận lệnh thanh toán giá trị thấp, thời điểm ngừng nhận yêu cầu xử lý kết quả quyết toán ròng từ các hệ thống khác: 16 giờ 30 đối với ngày làm việc bình thường, 17 giờ đối với 2 ngày làm việc cuối tháng; thời điểm ngừng nhận lệnh thanh toán giá trị cao, lệnh thanh toán bằng ngoại tệ: 17 giờ đối với ngày làm việc bình thường, 17 giờ 45 đối với 2 ngày làm việc cuối tháng.

Thời điểm hoàn thành thực hiện xử lý các lệnh thanh toán đã nhận trong hàng đợi quyết toán (nếu có): tối đa 30 phút kể từ thời điểm Hệ thống TTLNH ngừng nhận lệnh thanh toán; thời điểm thực hiện các công việc cuối ngày (kiểm tra các điều kiện đối chiếu, thực hiện đối chiếu, xác nhận số liệu với Trung tâm Xử lý quốc gia): ngay sau thời điểm hoàn thành thực hiện xử lý các lệnh thanh toán đã nhận trong hàng đợi quyết toán.