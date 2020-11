Nhiều địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa lớn

* Lũ trên sông Thu Bồn và Tam Kỳ đang lên

(QNO) - Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, hôm nay 30.11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 29.11 đến 7 giờ ngày 30.11 ở các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía bắc tỉnh phổ biến 20 - 50mm; các địa phương vùng núi phía nam phổ biến 70 - 130mm, có nơi hơn 130mm như Trà My 267mm, Xuân Bình 381mm.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các địa phương Quảng Nam từ hôm nay đến ngày mai 1.12 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, vùng núi đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt ở vùng đồng bằng phổ biến 21 - 23 độ C, vùng núi phổ biến 19 - 21 độ C. Trên đất liền gió đông bắc cấp 2 - cấp 3; ven biển cấp 4, giật cấp 5. Vùng biển có mưa rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông suối thuộc các huyện Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước và Hiệp Đức. Khả năng xảy ra ngập úng cục bộ tại Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, TP.Hội An và TP.Tam Kỳ (một số phường, xã ven sông Bàn Thạch và sông Tam Kỳ).

* Hiện mực nước trên sông Vu Gia dao động, trên sông Thu Bồn và Tam Kỳ đang lên.

Lúc 9 giờ sáng nay, mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 6,58m, trên báo động I 0,08m. Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy 5,16m, dưới báo động I 1,34m; tại Câu Lâu 2,19m, trên báo động I 0,19m; tại Hội An 1,04m, trên báo động I 0,04m. Trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ 1,52m, dưới báo động I 0,18m.

Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia dao động, trên sông Thu Bồn và Tam Kỳ tiếp tục lên. Mực nước lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa có khả năng lên 7m, trên báo động I 0,5m. Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy lên 6,8m, trên báo động I 0,3m; tại Câu Lâu lên 3m, ở mức báo động II; tại Hội An ở mức 1,5m, mức báo động II. Trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ lên 1,8m, trên báo động I 0,1m.