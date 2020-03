Nhiều doanh nghiệp giảm đóng BHXH

Trước tác động của dịch bệnh Covid-19, hàng loạt doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn TP.Hội An đã phải báo giảm, ngừng đóng BHXH của người lao động (LĐ)...

Người lao động của doanh nghiệp, trường tư thục, cơ sở kinh doanh ở Hội An phải ngừng việc và giảm đóng BHXH. Ảnh: D.L

Hơn 1.000 LĐ bị ảnh hưởng

Tính đến chiều ngày 20.3, tại TP.Hội An đã có 118 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đến BHXH TP.Hội An thông báo giảm, ngừng đóng BHXH cho người LĐ của các đơn vị. Có 1.008 người LĐ phải ngừng đóng BHXH vì mất việc làm.

Có thể kể đến một số doanh nghiệp như Công ty CP tập đoàn Hoàng Gia Hội An giảm đóng BHXH của 48 người LĐ trong tổng số 288 LĐ đang làm việc, Công ty TNHH Song Phương Thiên Phước có 56 LĐ nhưng giảm đóng BHXH của 55 LĐ, Công ty TNHH Lá Sen Ta giảm đóng 77 LĐ trong tổng số 99 LĐ, Công ty TNHH Emic Hospitality giảm 45 LĐ/77 LĐ toàn công ty, Công ty TNHH My Ngọc giảm đóng 56 LĐ trong tổng 68 LĐ.

Đó là ở những doanh nghiệp có nhiều LĐ làm việc, còn tại các cửa hàng tư nhân, trường tư thục thì tỷ lệ giảm đến mức 100%. Như Trường Mầm non tư thục Vườn Ươm giảm đóng 30/30 LĐ, nhà hàng - cà phê Lửa giảm đóng 13/13 LĐ... Những con số giảm đóng BHXH đã phần nào phản ánh chính xác thiệt hại của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Bà Trương Thị Minh Tâm - Giám đốc BHXH TP.Hội An cho biết: “Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xâm nhập Hội An, BHXH thành phố ngày nào cũng nhận được thông báo giảm đóng BHXH cho người LĐ của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Các chủ sử dụng LĐ liên tục điện thoại hỏi thăm thủ tục giảm đóng BHXH như thế nào. Tác động của dịch bệnh Covid-19 hết sức nặng nề, bởi ở Hội An chủ yếu là doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ở mảng du lịch, dịch vụ nên khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Trước tình hình này, có lẽ con số LĐ bị giảm đóng BHXH do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến họ mất việc làm sẽ tăng trong những ngày tới”.

Bà Tâm cho biết thêm, BHXH cùng với Phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An cùng nhau phối hợp hỗ trợ DN, cơ sở kinh doanh mọi thủ tục liên quan để họ tạm thời giảm đóng, ngừng đóng BHXH cho người LĐ trong thời gian này. Song song với đó là tuyên truyền, vận động người LĐ khi tạm ngừng đóng thì làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp, bảo lưu thời gian đóng BHXH để sau này tiếp tục đi làm sẽ được cộng dồn vào, không nên rút sổ hưởng chế độ một lần, sau này phải đóng lại từ đầu sẽ không đủ thời gian hưởng lương hưu.

Hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn

BHXH TP. Hội An cũng như các đơn vị khác trong tỉnh đang thực hiện việc hướng dẫn cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Công văn số 874/LĐTBXH-BHXH gửi BHXH Việt Nam của Bộ LĐ-TB&XH. Công văn này hướng dẫn cụ thể việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với DN gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo đó, tổng giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với sở LĐ-TB&XH, sở tài chính báo cáo chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, hướng dẫn, tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc theo địa bàn, khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra có từ 50% số LĐ đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc trở lên, để lập hồ sơ làm căn cứ tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định, kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị đến tháng 6.2020.

Đồng thời BHXH tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất của doanh nghiệp và không tính lãi theo đúng quy định. Trong thời gian tạm dừng đóng BHXH, không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng hoặc kiểm tra theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật về đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra nếu không có dấu hiệu vi phạm. Trong trường hợp đến hết tháng 6.2020, nếu dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm và doanh nghiệp có đề nghị, BHXH tỉnh, thành phố phối hợp với sở LĐ-TB&XH, sở tài chính báo cáo UBND tỉnh, thành phố gửi BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu định kỳ trước ngày 5 hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện gửi BHXH Việt Nam để tổng hợp, theo dõi và báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, giao Ban Thu thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn BHXH địa phương thực hiện và tổng hợp kết quả thực hiện tạm dừng đóng BHXH để trình tổng giám đốc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

BHXH Việt Nam đã chỉ đạo cơ quan BHXH ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về các trường hợp, điều kiện, thủ tục, hồ sơ thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn; phối hợp với cơ quan LĐ-TB&XH, cơ quan tài chính cùng cấp hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ và giải quyết đối với các DN đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất, nhằm tạo điều kiện cho các DN khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh.